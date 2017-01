Falta trávil volno dánským testem. V Bröndby Kodaň šlo o první rande

Náklonnost je vzájemná, pokračování fotbalových námluv ale přijde nejdříve v létě. „Jsem rád, že je o mě zájem,“ přiznává 23letý odchovanec Sigmy, který během podzimu ve 2. lize dvě branky vstřelil a na devět nahrál.

Věděl jste, že vás Bröndby Kodaň sleduje?

Překvapilo mě to, protože zaujmout z druhé ligy nějaký zahraniční klub není úplně běžné. Ale bylo to příjemné překvapení, rád jsem se podíval, jak to chodí někde jinde, a nabral jsem cenné zkušenosti.

Došlo i na jednání o přestupu?

Už když jsem tam jel, tak jsem věděl, že sezonu dohraju v Olomouci a teprve potom se můžeme bavit o Kodani nebo jiném klubu. Teď jsem tady, chci tu dohrát sezonu a pokusit se vybojovat postup. Pak se uvidí. Na sto procent ale nevíte nikdy nic.

Jak váš pobyt v Kodani vypadal?

Byl jsem tam od neděle do pátku v době, kdy ještě měli sezonu a čekal je poslední zápas. Byl to tedy klasický týdenní režim a já jsem si tam v klidu zatrénoval. Byla to taková zkouška, aby mě viděli, a jestli mě budou sledovat na jaře, tak budu rád. A když se pak na něčem dohodneme, bude to ještě lepší. Ale půl roku je dlouhá doba a může se stát cokoliv.

Ukázaly vám tréninky něco nezvyklého?

Ani ne. Viděl jsem, že pracují pod větším tlakem, práce na balonu byla lepší, stejně jako presink, ale že by to byl nějaký výrazný skok, si nemyslím.

Takže byste si na dánskou ligu věřil?

Byla by to výzva. Ale je to ještě daleko.

Už v létě vás chtěla Mladá Boleslav, nemotá se vám z toho hlava?

Naopak, jsem rád, že je o mě nějaký zájem. Vždycky je lepší, když dostáváte nabídky. Ale neberu jako zklamání, že jsem zatím zůstal v Olomouci. Beru to jako výzvu, abych na sobě pracoval ještě víc, byl ještě lepší, a kdyby se pak něco povedlo, abych byl konkurenceschopný.

Zatím vám tedy zbývá příprava v Olomouci. Jak snášíte letošní mrazivé teploty?

Teď to bylo horší, maličko přituhlo, ale ještě to není tak hrozné. I když překvapilo mě, že i v Kodani bylo o trochu tepleji, než je teď u nás.

Nezávidíte ligovým týmům, které jezdí za teplem?

Bylo by to příjemnější, ale není to tak podstatné. Musíme se připravit na naši ligu a zvládnout naše zápasy. Pak teprve můžeme myslet na to, kam bychom mohli jet a s kým bychom mohli hrát.