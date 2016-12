Silvestrovské derby veteránů skončilo remízou, v závěru vyrovnal Řehák

Fotbal

Zvětšit fotografii Silvestrovské derby mezi Spartou a Slavií, ilustrační foto | foto: František Vlček, MAFRA

dnes 11:58

Fotbalisté Slavie v Silvestrovském derby hráčů nad 45 let remizovali se Spartou 3:3. V utkání hraném na 2x20 minut sice dvakrát vedli, nakonec ale museli v závěru dotahovat ztrátu po rychlém sparťanském obratu. Díky druhé trefě Pavla Řeháka se jim to podařilo. Program na umělé trávě v Edenu pokračuje zápasem hráčů nad 35 let.

