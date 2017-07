Talent i sehranost. Bude to Sigmě Olomouc ve fotbalové lize stačit?

Talent

Jestli něčím olomoucký tým přetéká, je to talent. Spočítejte, kolik hráčů nedávno prošlo mládežnickými reprezentacemi, a hladce se dostanete přes desítku. Trenér Václav Jílek vyrostl na práci u mládeže, u lvíčat je asistentem Vítězslava Lavičky a měl by nejlépe vědět, jak talent na hřišti proměnit ve výsledky.

Zkušenost

Drtivá většina týmu prožila s Olomoucí minimálně jeden pád a ví, jak slané jsou sestupové slzy. Neúspěch je ten nejsilnější motor, který má hnát každého sportovce.

Sehranost

Od října 2015 vede Jílek sigmáky, bezmála dva roky tedy vštěpuje týmu své představy. Způsob, jakým projeli druhou ligou, dává naději, že budou konkurenceschopní i v nejvyšší soutěži.

„Každý týden máme rozbory u videa. To je hodně velký rozdíl oproti minulé situaci, kdy jsme jen trénovali a pak šli hrát. Víme o sobě na hřišti, jsme lépe organizovaní a to bude v sezoně naše velká síla,“ věří záložník Jakub Plšek.

Bez peněz

Sigma se netají tím, že nemá peníze na nákupy posil. Pro tým, který přichází z nižší soutěže, to není příjemné. Obvykle nováček přivede několik lepších hráčů, aby dorovnali rozdíl v kvalitách soutěží.

Na Hanou přišla formou hostování trojice Polom, Obročník a Linhart a fanoušci museli začít hledat na internetu, kdo to vůbec je. To samozřejmě neznamená, že nemůžou zářit, a trenér Jílek jistě ví, proč stál zrovna o ně. Co však může Sigma dělat, když v polovině podzimu zjistí, že okamžitě potřebuje podhrotového hráče? Jen nabídnout hostování.

Bez gólů

Pohled na soupisku Sigmy trochu děsí, přesněji statistika nastřílených ligových branek. Záložníci Houska a Falta 4, Plšek 3, útočníci Chorý a Linhart 2. Vymyká se jen Vašíček se dvanácti, který je ale v rekonvalescenci a je otázka, jestli ještě nějaký gól dá. Hodně se čeká od Chorého, ale kdyby se nedejbože zranil?

Bez přízně?

Fanoušci v loňské druholigové sezoně většinou obcházeli Andrův stadion obloukem. Část neodpustila korupční kauzu a zanevřela, jiné odradil úpadek kdysi předního klubu a opakované sestupy.

„Kvalitou výkonů a výsledky, ve které všichni pevně věříme, chceme diváky přivést zpátky a mám vůči nim apel, aby nás přišli podpořit. A aby po prvotním neúspěchu nelámali hůl,“ říká Jílek.