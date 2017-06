Když se chytrák přepočítá. Olomouc se naštvala kvůli valné hromadě

Byl to trapný incident, který však korespondoval s celým průběhem voleb fotbalových bafuňářů.

Krátce po zahájení valné hromady předseda mandátové komise oznámil, že devatenáct profesionálních klubů nesplňuje stanovy asociace a jejich zástupci se tak nemohou valné hromady aktivně zúčastnit, čili nemohou volit.

Šlo o to, že někteří členové statutárních orgánů, představenstev či dozorčích rad, nejsou členy fotbalové asociace.

Sice dostali možnost se přihlásit a zaplatit příspěvky zpětně, ale tři moravské kluby Olomouc, Baník Ostrava a Frýdek-Místek to v časovém limitu nestihly. A dodatečnou účast jim poté česká komora neumožnila.

Zbývající část moravských delegátů to naštvalo a při samotné volbě předsedy nedali hlas „českému“ kandidátovi Martinu Malíkovi. Valná hromada tak skončila bez výsledku, předseda a tím i nové vedení zvoleno nebylo.

„Naši ́neúčast ́ nepovažujeme za naši ostudu, ale za ostudu těch, kteří ve své zaslepenosti udělali tento nesmyslný, účelový a protiprávní krok, který nakonec nejenže nic nepřinesl, ale ve výsledku ukázal, jak se ́chytrák ́ může snadno přepočítat .... na výsledek valné hromady to mělo paradoxně větší vliv, než se dalo čekat,“ oznámila Sigma Olomouc na svém webu.

Koho Sigma nazývá „chytrákem“, lze jen spekulovat. Českého místopředsedu Romana Berbra, který má většina delegátů české komory v moci?

Olomouc poukazuje na podivný fakt, že její delegáti Petr Konečný a Miroslav Koutek byli po kontrole delegačních listů na prezenci na valnou hromadu „připuštěni“. „A následně po zahájení ́se nečekaně zjistilo ́, že nesplňují jednu (z našeho pohledu spornou) podmínku pro účast na valné hromadě spolu s delegáty klubů.“

Asociace musela o problému dopředu vědět a údajně na něj kluby upozornila. Jenže zástupci některých týmů tvrdili, že o tom vůbec nevěděli.

„Pokud by asociaci skutečně záleželo na doslovném naplnění sporného ustanovení, a pokud by plnila vůči členům ty funkce, pro které byla zřízena, upozornila by kluby s dostatečným předstihem před valnou hromadou na možnost vzniku tohoto problému a projednala možnosti jeho řešení, což se nestalo. Veškeré informace měla asociace naprosto stejné jako v den konání valné hromady, delegační lístky byly SK Sigma asociací zaslány. Toto je jen jeden z momentů, který potvrzuje nezbytnost zásadních změn v řídících orgánech asociace, a to nejen na úrovni volených orgánů.“

Jak vedení olomouckého klubu zdůrazňuje, ve statutárních orgánech akciovky byli zástupci města Olomouc a významných sponzorů klubu už dávno předtím, než byla podmínka v souvislosti se členstvím v asociaci loni přijata.

„Tento dodatečný požadavek je minimálně problematický, zvláště když členství ve spolcích je ovládáno principem dobrovolnosti. Požadovat naopak po zástupcích města a významných sponzorech, aby odešli z orgánů SK Sigma, pokud se současně nechtějí stát členy FAČR, je minimálně absurdní, zvláště v souvislosti s aktuálními událostmi kolem asociace, které rozhodně zájmu o členství nepřispívají,“ tvrdí olomoucký klub.

A cituje ze stanov: „Práva a povinnosti členů Asociace nabyté přede dnem nabytí účinnosti těchto Stanov se považují za práva a povinnosti nabyté podle těchto Stanov.“

„Sigma se zcela otevřeně postavila za tolik potřebné změny ve fotbalové asociaci a nenechala se ani ́přesvědčit ́ ani zastrašit.“