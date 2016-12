Anglie řeší skandál. Shelvey dostal trest za urážku arabského protihráče

Pro Newcastle je to problém. Populární klub ze severu Anglie se po květnovém sestupu z Premier League snaží o návrat mezi elitu a Shelvey je jeho klíčovým hráčem.

Po dvaadvaceti kolech je Newcastle první o bod před Brightonem. Na třetí Reading má devítibodový náskok.

Co se v září stalo?

Blížil se závěr utkání, favorizovaný Newcastle prohrával 0:2 a bylo takřka jisté, že body nezíská. Po střetu s marockým nováčkem Saïssem měl Shelvey zvolat: „Ty smradlavý Arabe.“

Rozhodčí Tim Robinson nic neslyšel, po zápase ho na incident upozornili Saïssovi spoluhráči s tehdejším trenérem Walterem Zengou.

Saïss nic potvrdit nemohl, protože neuměl anglicky. Na ostrovy přestoupil pár dní před zápasem z Angers a v Newcastlu za Wolverhampton debutoval.

O tom, že se Shelvey údajně dotkl etnického původu, rasy či státní příslušnosti vypověděli před komisí tři Saïssovi spoluhráči, kteří na úterní slyšení dorazili jako svědci.

Jeden z nich řekl, že Shelvey nazval Saïssa „smradlavým Arabem“. Druhý tvrdil, že zaslechl slovo „Arab“ s jinou urážkou a třetí se domnívá, že Shelvey použil hanlivý výraz ve spojení se slovem „marocký“.

Shelvey obvinění odmítl, na jeho nevině trvá i Newcastle. Ve chvíli, kdy verdikt obdrží písemně, klub zváží, jestli se proti trestu odvolá.

Pokud by tak učinil, Shelvey by do jednání disciplinárky, ke kterému by došlo na začátku ledna, mohl odehrát za lídra druhé ligy tři utkání během vánočních svátků (Sheffield, Nottingham a Blackburn).

Jenže pokud by v odvolání neuspěl, trest by v tu chvíli vstoupil v platnost a on by týmu chyběl celý leden a ještě na začátku února. A v závěru ledna čeká Newcastle souboj s druhým Brightonem.

Pět zápasů je na spodní hranici sazby za tento druh provinění. Před čtyřmi lety tehdejší liverpoolský útočník Luis Suárez měl zastavenou činnost na osm utkání za rasistickou urážku Patrice Evry z Manchesteru United.

John Terry z Chelsea rovněž v roce 2012 dostal trest na čtyři utkání za rasistické výlevy směrem k Antonu Ferdinandovi z Queens Parku. Tenkrát z toho byla velká aféra, protože Terry byl kapitánem anglické reprezentace. Poté s kariérou v národním mužstvu skončil. Případ se dostal až k civilnímu soudu, který Terryho viny zprostil.

Čtyřiadvacetiletý Shelvey si jméno udělal v Liverpoolu, předchozí tři roky strávil ve Swansea a od letoška je v Newcastlu, kam přestoupil za dvanáct milionů liber. Za anglickou reprezentaci odehrál zatím šest utkání.