Jste ostudy... Čtenáři dali fotbalistům nejhorší známky za Jarolíma

Z osmého utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018 vyšli čeští fotbalisté co do hodnocení nejhůř za dobu, co reprezentaci trénuje Karel Jarolím. Blamáž ze Severního Irska překonává i porážku 0:3 s Německem z loňského října.

Žádný z hráčů se v průměru nedostal pod známku tři. Čtenáři hodnotí jako ve škole, tedy jednička nejlepší, pětka nejhorší.

Nejlépe dopadl s průměrem 3,12 záložník Vladimír Darida, který byl zvolen nejlepším hráčem i v páteční odvetě s Německem. Čtenáři ocenili i snaživost nováčka Jana Bořila, který si rovněž vysloužil tři minus. Avšak pod průměr 3,5 se dostali už jen stopeři Marek Suchý s Tomášem Kalasem.

Češi pod Jarolímem Hodnocení čtenářů od léta 2016 Česko - Arménie (3:0) průměrná známka 2,18 - příprava Česko - Severní Irsko (0:0) 2,94 - kvalifikace Německo - Česko (3:0) 3,70 - kvalifikace Česko - Ázerbájdžán (0:0) 3,34 - kvalifikace Česko - Norsko (2:1) 2,27 - kvalifikace Česko - Dánsko (1:1) 2,59 - příprava Česko - Litva (3:0) 2,54 - příprava San Marino - Česko (0:6) 2,20 - kvalifikace Belgie - Česko (2:1 2,51 - příprava Norsko - Česko (1:1), 3,41 - kvalifikace Česko - Německo (1:2) 2,67 - kvalifikace Severní Irsko - Česko (2:0) 3,74 - kvalifikace

U Theodora Gebre Selassieho začíná seznam fotbalistů, kteří mají známku mezi trojkou a čtyřkou. Patří sem záložník Tomáš Souček, následuje střídající Josef Hušbauer, pak krajní hráč Jakub Jankto a zbylí dva náhradníci Jan Kliment s Bořkem Dočkalem, jenž má průměr 3,97.

Čistou čtyřku dostal útočník Michael Krmenčík, ale tři jeho spoluhráči byli ještě horší. Stoper Filip Novák dostal 4,11, záložníkovi Ladislavu Krejčímu čtenáři dali 4,21 a nejhůře dopadl gólman Tomáš Vaclík, jemuž z hodnocení vyšel průměr 4,28.

České reprezentaci zbývají dvě kvalifikační utkání, v nichž hraje už jenom o čest, umístění a koeficient. V říjnu fotbalisté letí na zápas do Ázerbájdžánu a poté se doma střetnou se San Marinem.

Je důvod po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018 měnit trenéra?