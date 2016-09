Chceme začít dobře, ale porážka by nebyla tragédií, hlásí Severní Irové

Na červnovém evropském šampionátu došli fotbalisté Severního Irska do osmifinále, na rozdíl od Čechů postoupili ze skupiny a francouzský turnaj obohatili především jejich skvělí fanoušci. Ti se teď chystají na Letnou, v Praze startuje kvalifikace o mistrovství světa, které za necelé dva roky uspořádá Rusko.

„Víme, jak moc důležitý je start do kvalifikace. Nicméně nedělní zápas ještě nebereme jako klíčový,“ zopakoval severoirský kouč.

On-line Sledujte utkání Česko vs. Severní Irsko v podrobné on-line reportáži.

„Když získáme tři body, bude to paráda, kdyby jeden, bude to také dobrý výsledek. A i kdybychom prohráli, není to žádná katastrofa, protože proti Česku budeme hrát také doma,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci O’Neill.

Tuší, že Češi patří s Německem k favoritům skupiny. „V Německu hrajeme hned ve třetím zápase, takže dva největší duely si odbudeme hned na začátku.“

Severní Irové si v poslední kvalifikaci i na závěrečném turnaji získali respekt. Nepočítalo se s nimi, přesto nakonec na Euro postoupili z prvního místa. Za sebou nechali Rumuny či Maďary.

„Máme opět těžkou skupinu, kterou pravděpodobně vyhraje Německo, a ostatní týmy budou bojovat o druhé místo tak jako my. Je důležité začít dobře, podobně jako jsme začali minule proti Maďarsku (v evropské kvalifikaci Severní Irové vyhráli v Maďarsku 2:1 - pozn. red.). Víme, že nejsme favorit, ale jsme silní díky zkušenostem, které jsme na Euru nasbírali,“ doplnil trenéra kapitán týmu Steve Davis.

Severní Irsko Kde bere trenér O’Neill fotbalisty? Čtyři nominovaní hrají v anglické Premier League, dalších pět ve Skotsku. Zbylí členové aktuálního kádru severoirské reprezentace hrají v nižších anglických soutěžích, nejčastěji ve druhé lize. PŘEHLED

Premier League: 4 hráči

Skotská liga: 5 hráčů

2. anglická liga: 8 hráčů

3. anglická liga: 5 hráčů

4. anglická liga: 1 hráč

„Důležité je, že jsme udrželi klíčové hráče, po Euru skončil jen jeden. Víme, že v českém týmu naopak skončily po Euru některé hvězdy, ale to neznamená, že tým není kvalitní. Mají nového trenéra a budou mít motivaci začít dobře stejně jako my,“ uvedl záložník, který zavítá na podzim na Letnou i v dresu Southamptonu, s nímž se Sparta utká v Evropské lize.

A co hosté z ostrovů čekají od soupeře? Trenér odpovídal s nadsázkou: „Hlavně jsme zjistili, že jsou Češi chytří, protože s Arménií vystřídali všech jedenáct hráčů,“ pozastavoval se O’Neill.

„Něco takového se normálně nesmí, podle regulí můžete střídat šest hráčů. Měli jsme tam pozorovatele a viděli jsme také poslední zápas trenéra Jarolíma s Boleslaví v Evropské lize. Víme, co čekat. Přesto pro nás největší překvapení bylo vidět dvaadvacet hráčů na hřišti proti Arménii,“ dodal s úsměvem O’Neill.

Jeho tým se Česku postaví na Letné v neděli od 20:45.