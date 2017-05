Azyl, válka s fanoušky, bídné jaro. Jak Hradec potřetí za pět let padl

Už den před posledním zápasem by mohlo být jasnější, jak bude vypadat nejbližší budoucnost hradeckého týmu, který je od soboty druholigový. V pátek totiž zasedne představenstvo klubu a začne řešit, co dál. „Budeme se zabývat i tím, jak budou tým a jeho vedení vypadat,“ uvedl jeho předseda Jan Michálek.

Čím začnete?

Své si k tomu musí nejdřív říct současný trenér, jestli chce pokračovat. A pak také celé představenstvo, jestli chce, aby pokračoval.

Máte představu, jak to může dopadnout?

To netuším, je to čerstvé, jen dva dni poté, co je sestup jistotou.

Co nový spolumajitel klubu, který do něho má vstoupit? Bude se nějak angažovat?

To záleží na něm, ale zatím takové informace nemám, ostatně administrativní proces s jeho vstupem do klubu ještě není dokončen. Pokud přijde s nějakou představou, myslím si, že na něj dáme.

Zastupitelstvo jeho vstup posvětilo, jak je tedy daleko dokončení celého procesu?

Připravují se příslušné smlouvy, od toho se všechno odvíjí. Pokud vše proběhne rychle, tak by se tím zastupitelstvo mohlo zabývat 30. května, pokud se to na něm neuzavře, tak by mělo na červnovém s tím, že od 1. července by se mohl ujmout svých práv. Pokud ale opravdu přijde dřív s tím, jak by si to představoval, budeme jednat.

Co kádr, řada hráčů pod trenérem Havlíčkem nehraje, on podle svých slov dává šanci těm, kteří zůstanou. Jak tuto situaci vnímáte?

Beru to tak, že dává příležitost odchovancům, což se mně osobně líbí. Ale kdo odejde, se z toho podle mě vyčíst zase moc nedá. Mluvil o hostujících hráčích, ale tím je jediný Hůlka.