Vpředu se Schickem, návrat Sivoka. Fanoušci proti Norsku věří i Součkovi

Fotbal

Zvětšit fotografii Vladimír Darida má místo v sestavě české reprezentace jisté. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 15:38

Pokud by jedenáctku fotbalové reprezentace stavili čtenáři iDNES.cz, vyrukovali by na Norsko v rozestavení s pěti záložníky. Do středu pole by postavili Součka s Daridou, zahrál by si i Dočkal. Z hlasování v anketě vyšlo, že na hrotu by měl nastoupit Schick a do středu obrany by se měl vrátit zkušený Sivok.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Norsku Vaclík - Kadeřábek, Sivok, Brabec, Gebre Selassie - Darida, Souček - Krejčí, Dočkal, Jankto - Schick Česká reprezentace nastoupí v Norsku v sobotu od 20:45. Kvalifikace se tím přehoupne do druhé poloviny. V přípravném zápase v Belgii národní tým obstál a fanoušci si mohli udělat dobrý obrázek o tom, kdo by měl nastoupit v klíčovém soutěžním utkání. V bráně bez překvapení - nejvíc hlasů dostal Tomáš Vaclík, který stihl vyléčit zranění z pondělí, kdy musel odstoupit po půlhodině hry. Norsko - Česko Zápas budeme sledovat on-line Obranu by čtenáři nechali až na jednu změnu ve stejném složení, tedy napravo s Pavlem Kadeřábkem, vlevo s dalším pravým bekem Theodorem Gebre Selassiem, jemuž hra přes nohu nedělá problémy. Uprostřed defenzivy by hrál Jakub Brabec s Tomášem Sivokem, jenž v pondělí nehrál, protože se k reprezentaci připojil později. Záložní řadu sestavili fanoušci podle očekávání. Dobrý výkon udržel v jedenáctce Tomáše Součka, který by měl ve středu pole hrát vedle Vladimíra Daridy. O ofenzivu by se staral Bořek Dočkal, který v Belgii naskočil jako střídající hráč a byl oživením. Výsledky ankety Podívejte se, kolik hlasů dostali jednotliví hráči Na křídlech dva leváci Ladislav Krejčí a Jakub Jankto - první jmenovaný nejspíše na pravé straně, druhý by operoval u levé postranní čáry. V útoku dostal nejvíce hlasů Patrik Schick, který za sebou má famózní premiérovou sezonu v italské lize. Role žolíka by připadla na Milana Škodu ze Slavie, který v anketě skončil těsně za záložníkem Součkem.