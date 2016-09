Osm hráčů z první půle a jen tři z druhé. Čtenáři vybrali sestavu na Iry

Nová kvalifikace, nový trenér a zčásti i nový tým. Česká reprezentace má za sebou středeční vydařenou generálku proti Arménii (3:0), během níž kouč Jarolím prostřídal dvaadvacet hráčů, každý se ukázal jeden poločas.

A i podle výkonů jednotlivců čtenáři iDNES.cz v anketě vybírali základní sestavu pro ostrý start kvalifikace.

On-line Sledujte utkání Česko vs. Severní Irsko v podrobné on-line reportáži.

Nasadili by osm hráčů z prvního poločasu, v němž padly dva góly, a tři z druhého. Chtěli by, aby zůstali Vaclík, Kadeřábek, Suchý, Darida, Skalák, Krejčí, Václav Kadlec a Škoda. A k nim by přidali obránce Kalase s Novákem a záložníka Kopice.

Menší podporu tak měli Pokorný, Pudil a Pavelka, kteří nastoupili v základní sestavě.

Podle počtu hlasů má však jedenáctka čtenářů jeden zádrhel, jsou v ní tři krajní záložníci Skalák, Kopic a Krejčí. Skaláka bychom tak museli posunout do středu pole.

Jak jste hlasovali Sestava podle čtenářů iDNES.cz

Základní jedenáctka by podle čtenářů vypadala následovně: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Kalas, Novák - Kopic, Skalák, Darida, Krejčí - Kadlec, Škoda.

Jak Češi v Praze na Letné od 20.45 skutečně nastoupí, se veřejnost dozví přibližně hodinu a půl před výkopem.