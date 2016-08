Čtenáři by proti Arménii poslali očekávaná jména i tři útočníky

Fotbal

Zvětšit fotografii Tomáš Necid by měl podle čtenářů iDNES.cz nastoupit v základní sestavě. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 17:02

Do jedenáctky vyvolených, kteří budou u premiéry trenéra Karla Jarolíma ve fotbalové reprezentaci v základní sestavě, by čtenáři iDNES.cz vybrali tři útočníky. Jeden z nich by tak musel nastoupit v záloze. Skutečnou základní sestavu oznámí nový kouč zhruba hodinu před přípravným zápasem proti Arménii, čili po šesté hodině.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Arménii Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Kalas, Frýdek - Skalák, Darida, Krejčí - Kadlec - Vydra, Necid. Přípravný zápas Česko - Arménie se hraje v Mladé Boleslavi od 19:15. Čtenáři iDNES.cz měli jako vždy šanci hlasovat o „své“ sestavě, jakou by do utkání poslali. Do brány by podle očekávání postavili Vaclíka, který je všeobecně považovaný za nástupce Čecha. Ten se rozhodl ukončil reprezentační kariéru. Vstupenky Vstupenky budou v prodeji i v den zápasu na pokladnách stadionu Mladé Boleslavi za sto a dvě stě korun od 17:00. V obraně dostali nejvíc hlasů pravděpodobný kapitán Suchý a pravý bek Kadeřábek. Poměrně překvapivě by pak fanoušci dali šanci Kalasovi. A také Frýdkovi, jenž může nastoupit rovněž v záloze. Rovněž v záloze jsou dvě očekávaná jména - Darida a Krejčí. A k nim? Skalák a jeden z dvojice útočníků Kadlec, Vydra. Všichni tři jsou schopní nastoupit jak na kraji zálohy, tak jako podhrotoví útočníci. Roli klasického útočníka by podle čtenářů měl zastat Necid. V reálu bude na hřišti o jednoho útočníka méně. Trenér Jarolím předem vyhlásil, že plánuje hrát na dva dva útočníky. Přípravný zápas proti Arménii budeme na iDNES.cz sledovat v podrobné on-line reportáži minutu po minutě.