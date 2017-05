Slavia má do rekordu ještě daleko, Sparta neprohrála 33 duelů za sebou

Slavia v lize naposledy prohrála na konci loňského srpna, kdy podlehla Plzni 1:3. Potom vyměnila trenéra, Dušana Uhrina mladšího nahradil Jaroslav Šilhavý, a nastartovala obdivuhodnou sérii.

V historických tabulkách samostatné české ligy však 22 zápasů bez porážky stačí „jen“ na dělené třetí místo.

Fakta Rekordní série 1. Sparta

33 zápasů v letech 2009 až 2010 2. Slavia

24 zápasů v letech 1999 až 2000 3. Baník Ostrava

22 zápasů v letech 2003 až 2004 3. Slavia

22 zápasů v letech 2016 až 2017 (série stále trvá a Slavia ji může ještě vylepšit)

Na stejný počet to zkraje roku 2004 dotáhl Baník Ostrava, čímž nastartoval báječnou jízdu za historickým titulem. Kdo by to přitom čekal, když poslední zápas před úspěšnou šňůrou byl výprask 0:7 se Slavií.

„Není důvod bít na poplach. Naopak z týmu vyzařuje odhodlání výpadek nahradit,“ prohlásil tehdejší ostravský trenér František Komňacký, když jeho tým poprvé prohrál, navíc překvapivě na hřišti posledních Blšan.

Slavia už jednou zvládla o dva zápasy bez porážky víc. V letech 1999 a 2000 pod trenérem Františkem Ciprem neprohrála 24krát za sebou, než podlehla 1:3 s Viktorií Žižkov.

„Proč bychom se v porážce pitvali. No, prohráli jsme. Příště už se to nestane,“ řekl tehdy obránce Martin Hyský.

Pro slávisty tehdy byla smůla, že „se to stalo“... A ne jednou. Do konce sezony prohráli ještě s Teplicemi, Brnem a se Spartou. Kolaps v závěru sezony je stál titul.

Absolutní rekord drží Sparta, která v letech 2009 až 2010 neprohrála 33 zápasů. Bez porážky zvládla pod trenérem Jozefem Chovancem celý mistrovský ročník 2009/2010. Přesto tehdy bojovala s Jabloncem a Ostravou o titul až do posledního kola, protože měla spoustu remíz.

„Vydali jsme se určitým směrem. To, že jsme ani jednou neprohráli, ukazuje, že jdeme správnou cestou. Samozřejmě nás čeká ještě hodně práce,“ prohlásil Chovanec po titulu.

Hned v prvním zápase nového ročníku však sparťané o skvělou sérii přišli, neboť prohráli na hřišti nováčka z Hradce Králové. Slavia tedy na jejich rekordní sérii aktuálně ztrácí jedenáct zápasů.