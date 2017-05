Dravé mládí, nebo vyzrálá zkušenost? Monako jde v semifinále na Juventus

Druhé semifinále Ligy mistrů, které se hraje večer od 20.45 hodin, bude soubojem generací a dvou odlišných stylů. Mladistvé Monako proti perfektně organizované, vyzrálé „Staré dámě“.

Zatímco průměrný věk základní sestavy fotbalistů Monaka v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů nepřesáhl 25 let, u Juventusu se průměr hlavní jedenáctky přiblížil ke třicítce.

Cesta do semifinále MONAKO mělo ze všech týmů na prvních místech základních skupin společně s Neapolí nejméně bodů (11). Předstihlo CSKA Moskva, Tottenham i Leverkusen, s nímž prohrálo, když už mělo zajištěný postup. V osmifinále hráči Monaka vyřadili Manchester City, přestože venku prohráli 3:5. Ve čtvrtfinále vyřadili po dvou výhrách Dortmund. JUVENTUS dál kráčí soutěží bez porážky. Ve skupině mu koukali na záda fotbalisté Sevilly, Lyonu i Dinama Záhřeb, v osmifinále pak italské mužstvo vyřadilo Porto. V souboji velkoklubů Juventus jednoznačně postoupil z čtvrtfinále proti Barcelonu, kterou doma porazil 3:0. Na jaře ještě v Lize mistrů nedostal gól.

I díky zkušenostem jsou Italové v semifinálovém souboji favority. A nejen v něm. Sázkové kanceláře považují Juventus spolu s Realem Madrid za hlavní kandidáty na celkové vítězství, na které turínský klub čeká od roku 1996.

Teď k němu má slušně nakročeno. Na jaře nedostal v Lize mistrů ještě ani gól, a to hrál ve čtvrtfinále s Barcelonou. „Mají jednu z nejlepších obran v Evropě,“ uznává trenér semifinálového protivníka Leonardo Jardim.

Tým z knížectví na jihu Francie je ovšem velmi silný v ofenzivě. V každém vyřazovacím utkání Ligy mistrů dal letos tři góly a v domácí soutěži, kterou vede, mu schází pět nastřílených branek do stovky. „Hrají jako tým. Bez tlaku, bezstarostně. Budou nebezpečným soupeřem,“ upozorňuje obránce Juventusu Dani Alves.

Třiatřicetiletý Brazilec vyhrál dvakrát Ligu mistrů s Barcelonou, teď touží uspět s Juventusem: „Už když jsem do klubu přišel, říkal jsem, že v černobílém dresu chci psát historii.“

A jeho spoluhráč Paulo Dybala, nejlepší střelec týmu, přidává: „Tohle by mohl být náš rok. Pro spoustu hráčů, co jsou tady dlouho, by to bylo zasloužená odměna.“

Juventus, který je ve finále italského poháru a v domácí lize má na prvním místě devítibodový náskok, může letos získat dokonce treble. „Titul už si prakticky zajistili, takže mohou vrhnout všechny síly do Ligy mistrů, bude to složité,“ ví před středečním duelem Jardim, trenér Monaka.