V semifinále malého Eura hrají Anglie a Německo, večer nastoupí Španělé

Fotbal

Zvětšit fotografii DÁL NEPROJDEŠ! Stefan Simič zastavuje německého útočníka Davie Selkeho. | foto: ČTK

dnes 17:55

Fotbalové mistrovství Evropy do 21 let se přehouplo do vyřazovací fáze. O účast v pátečním finále si to rozdají od 18 hodin Angličané s Němci, v 21:00 se rozehraje také utkání Španělska s Itálií. Oba zápasy budeme sledovat v podrobných on-line reportážích.

Sledujeme on-line Vstoupit do diskuse

V semifinále evropského šampionátu mladíků do jednadvaceti let se sešly čtyři fotbalové velmoci. Anglie postoupila ze skupiny A s dvěma výhrami a jednou remízou a od 18 hodin v Tychách narazí na Němce, přemožitele českého týmu ze základní skupiny. ON-LINE: Anglie - Německo Semifinále mistrovství Evropy do 21 let sledujeme minutu po minutě. Zato Italové, kteří s českými „lvíčaty“ ve druhém utkání šampionátu prohráli, jdou jako vítězové skupiny C na Španěly, jediné stoprocentní mužstvo šampionátu. Večerní duel se hraje od 21 hodin v Krakově. Tam se hraje i páteční finále. ON-LINE: Španělsko - Itálie Semifinále mistrovství Evropy do 21 let sledujeme minutu po minutě.