Manchester a Ajax jsou favority na finále Evropské ligy. Potvrdí to?

Fotbalisté United se snaží v pohárech napravit nepříliš povedenou sezonu v Premier League, v níž ztrácí z pátého místa v tabulce 19 bodů na vedoucí Chelsea.

Případným vítězstvím v soutěži si zajistí přímou účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Tu by jim vyneslo i umístění do třetího místa v Premier League, na které ale ztrácejí pět bodů.

Odveta by pro Manchester aspoň podle statistik měla být formalitou, neboť v pohárech ještě nikdy neztratil dvojzápas, když vyhrál první utkání venku. Trenér José Mourinho ale zůstává před odvetou se semifinálovým nováčkem opatrný.

„Výhra 1:0 není žádný výrazný výsledek, mohlo to být lepší. Když vezmeme v potaz tažení Celty soutěží, rozhodně si před odvetou zaslouží velký respekt,“ prohlásil Mourinho, který o víkendu v lize proti Arsenalu šetřil některé hráče.

Také před druhou odvetou semifinále jsou karty rozdané poměrně jasně. Ajax doma rozdrtil Lyon 4:1 a má blízko k tomu, aby si poprvé od roku 1996 zahrál finále evropského poháru. Nizozemský celek navíc neprohrál ani jeden z pěti vzájemných duelů s Olympiquem.

V kádru amsterdamského týmu figuruje i český útočník Václav Černý, který ale zatím ve vyřazovací fázi neodehrál ani minutu.

Případný postup Ajaxu či Manchesteru udrží nepříliš vysoké naděje českých klubů na přímou účast v příští sezoně Ligy mistrů. Pokud by vítězové Evropské ligy a Ligy mistrů postoupili ze svých domácích soutěží do Ligy mistrů, připadl by českému šampionovi postup do hlavní fáze prestižní soutěže.

Ajax je v lize před posledním kolem o bod druhý za Feyenoordem Rotterdam a Manchester má na přímý postup do Ligy mistrů pětibodovou ztrátu. Lyon a Celta Vigo jsou v domácích soutěžích bez šance.