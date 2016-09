Manažer Sparty vypráví... Zákulisí příběhu Rosický. A co bude s Konatém?

Na české poměry jde o historické přestupy: v případě Rosického jen díky jeho jménu a renomé, Kadlec zase posunul český rekord: Spartu vyšel podle zákulisních zpráv na 73 milionů korun. „Byl to nejtěžší přestup, na kterém jsem se kdy podílel,“ říká Otava.

Oba hráče jste získali. Dá se říct, že jde o „funkcionářský titul“?

Titul je jen ten na hřišti. Jediné měřítko, kterým se ověří správnost rozhodnutí, budou výsledky. Předpoklad, že jsme s Rosickým a Kadlecem výrazně posílili, je obrovský, ale titul to negarantuje. Je to ovšem jasný důkaz, že chceme pro úspěch udělat maximum. I když slyším názory, že jsme ty přestupy udělali pozdě.

To nejste sám.

Dřívější příchod Vaška Kadlece byl absolutně nemožný. Kromě Michala Kadlece byl on a Tomáš Rosický naším hlavním přestupovým cílem. Jenže Tomáš se zranil na Euru. Nebýt toho, začal ve Spartě už letní přípravu. U Vaška nechtěl Midtjylland dlouho slyšet o jeho uvolnění. Tahle sága byla předurčená k tomu, že vyvrcholí až poslední možný den. A tak se stalo. Byl to boj.

Jakub Otava

K tomu se ještě dostaneme. Přivedli byste oba zmiňované hráče, i kdybyste v posledních letech brali tituly? Nebo je to reakce na sportovní neúspěch?

Na začátku bylo principiální rozhodnutí majitele Sparty Daniela Křetínského, které znělo: Abychom měli kvalitu, kterou mít chceme, je nutné do týmu investovat. Řekl, že je připravený kvůli tomu navýšit rozpočet. Když vidíte evropskou realitu, tak v klubech, které jsou s námi srovnatelné, které bychom měli papírově porážet, se dělají transfery za dva nebo tři miliony eur běžně. Jejich hráči jsou lépe placení. To není výmluva, to je fakt. My jsme si museli říct, co chceme dál. A tímhle dáváme signál, že jsme si to řekli. (usmívá se) Lidově řečeno: Bylo potřeba přitlačit.

Jaký má mít to přitlačení efekt?

Cílem je mít mužstvo, které nebude mít doma konkurenci a zároveň bude konkurenceschopné v Evropě. Klíčem ke všemu je ale titul. To jsme si ověřili v minulé sezoně. Čtvrtfinále Evropské ligy bylo perfektní, zvedlo to cenu hráčů, ale dlouhodobý plán Sparty, který se nedaří plnit, je Liga mistrů. A v současném formátu do ní vede cesta přes titul. V posledních dvou letech se zintenzivnila práce skautingu, Tomáš Požár pracuje výborně. Důkazem je, že nám dal list deseti hráčů, kteří nakonec z různých důvodů nepřišli - všichni však přestoupili do dobrých klubů. Je to dlouhodobější proces. A my jsme připraveni říct si budget, za kolik prodáme a za kolik nakoupíme. To se v minulosti nedělo.

Proč ne?

Dřív se to bralo tak, že hráč za víc než půl milionu eur je pro nás nerealizovatelný. Začali jsme se na to dívat z jiného úhlu. Není to tak, že přijde majitel a dá nám sto milionů na nákupy. Musíme plnit finanční fair play, které UEFA hodně hlídá, pořád musíme být transferový klub, který nakoupí fotbalistu, zhodnotí ho a prodá. Náklady na nové hráče byly v létě zhruba třetinové oproti tomu, za kolik jsme hráče prodali.

U Kadlece se mluví o částce 73 milionů korun. Může se stát, že jednou dáte třeba sto milionů?

To neumím říct. Vašek je specifický případ, přesně totiž víme, koho kupujeme. A navíc: v rámci jeho složky jsme za ta léta pořád v plusu. Jsme přesvědčení, že je ta vysoká investice správná a míra rizika je minimální. Ale máte pravdu, že jsme prolomili limity, že padlo jisté tabu. Musíme se klubům, které bychom měli podle prognóz porážet, vyrovnat i rozpočtově. Je to sport, úspěch si nekoupíte, ale konkrétně v pohárech, kdy o všechno hrajete na začátku sezony, musíte mít rozdílové hráče. Tak jako měla Steaua Stanciua. A ty si buď musíte koupit, nebo si je vychovat.

První varianta je lehčí. O kolik jste tedy zvýšili rozpočet?

To je hodně interní informace.

Nebojíte se, že si tímhle sami zvyšujete ceny na českém trhu?

Cenový limit v rámci české ligy se měnit nebude. A když to bude někdo zkoušet, tak nám nebo Plzni ty hráče prostě neprodá.

Co se týče příchodu Tomáše Rosického: ztrácel jste někdy víru, že se to podaří?

V první řadě musel Tomáš udělat klíčové rozhodnutí, že se vrátí do Česka, protože měl nabídky i z ciziny, plus byla podmínka, aby byl zdravý. Když se rozhodl pro návrat, zbrzdilo ho na Euru zranění. To pro nás všechny byla velká rána. Přemýšleli jsme, jestli neskončí. Ale je před ním potřeba smeknout všechny klobouky. Zase se dokázal vrátit, drtivá většina hráčů na jeho místě by po Euru skončila. Našel v sobě sílu. Po tom všem, co má za sebou, je to obdivuhodné.

Jak složité bylo ho získat? Jakou roli v tom měl Daniel Křetínský?

Naprosto klíčovou. S Rosickým nemůže jednat za Spartu nikdo jiný než on. Nedohadovali jsme se o penězích, to bylo pro Tomáše podružné, nemuseli jsme se domlouvat se žádným klubem, jen jsme čekali, jak se rozhodne. A teď jsme šťastní. Kdyby byl zdravý, jsem absolutně přesvědčený, že by hrál v Realu Madrid a měl už doma Zlatý míč. Pořád je to špičkový hráč, když ho vidím na tréninku, mám husí kůži.

Fanoušci Sparty neměli v posledních letech tolik důvodů k radosti. Myslíte, že jste je uklidnili už jen tímhle příchodem?

Je to pro ně obrovská událost. Pořád mi někdo volá, že chce dres Rosického, po tréninku čekají před stadionem fanoušci a chtějí autogramy - nejen od Tomáše, od všech. Lidé během tréninků skandují, to se dřív nedělo. Jméno Rosický posouvá Spartu dál. Už ta jeho úvodní tisková konference. Člověk z něj cítí Spartu. Je z něj vyzrálá osobnost s velkým charizmatem, která je v kabině cítit. Má strašně silnou touhu vyhrávat, uspět. Projde tady po chodbě a už jsou všichni v pozoru. Objevují se teorie, že přišel kvůli marketingu. Na to říkám, že je to hloupost. Přišel hrát. Věřím, že na jeho první zápas bude vyprodáno. Mohl by nastoupit už v sobotu proti Mladé Boleslavi.

Říkal jste, že Rosický neřešil peníze. Přesto: jak se určuje plat takového hráče v české lize?

Řekněme, že máme tři platová pásma, záleží na počtu odehraných zápasů a dalších okolnostech. U Tomáše to bylo od začátku jinak, peníze jsme vyřešili bleskově, věděli jsme, kde se máme pohybovat. Ale je jasné, že Rosický musí být nejlépe placeným hráčem Sparty. Bylo by něco špatně, kdyby to bylo jinak.

O přestupu Václava Kadlece tvrdíte, že byl nejsložitější, co jste ve Spartě. V čem?

Dánové nechtěli prodávat. Byl to jejich klíčový hráč, nic na něm nevydělali. Naše pozice byla na začátku tragická. Navíc jsme jednali se seveřany, takže vnést do toho nějaké emoce bylo nemožné. (směje se) Bylo to hodně chladnokrevné. Jako bychom si pinkali o zeď, nepřipouštěli debatu. Když nás několikrát odmítli, šel za vedením sám Vašek s tím, že je slušně požádal, že by se chtěl vrátit do Sparty. Významnou roli sehrál i manažer Paska. Vznikl vyjednávací tým, kde byl kromě mě a pana Pasky ještě Adam Kotalík (generální ředitel Sparty) a Martin Procházka (právník Sparty). Bylo to složité až do poslední vteřiny. Když máte pocit, že je hotovo, začne se to zadrhávat na maličkostech - klauzulích, smluvních pokutách z prodlení... Pro vaši představu: v pět odpoledne přišel e-mail, že jsme domluvení. Od té chvíle jsme do jedné v noci intenzivně ladili detaily. A celou tu dobu máte strach, že od toho druhá strana ustoupí. Dokud není podepsáno, odesláno, není hotovo.

Čím jste Dány přesvědčili?

Jeden z nejdůležitějších momentů byl, že oni nepostoupili do Evropské ligy a my ano. Pokud by to bylo opačně, asi bychom se tady o Kadlecovi nebavili, i když on se chtěl vrátit v každém případě.

Další zajímavé jméno, které se v souvislosti se Spartou řešilo, byl alžírský záložník Hamroun ze Steauy Bukurešť. Jak blízko byl jeho příchod?

Byl to jeden z té desítky vytipovaných hráčů. Už v květnu, kdy jsme se připravovali na možný odchod Krejčího, přišel Tomáš Požár se třemi jmény. Jedním z nich bylo Hamroun. Jenže jsme dostali v předkole Ligy mistrů Steauu. Pak není korektní jednat o jejím hráči.

Počkejte, Steaua to v případě Konatého udělala.

Nemělo by se to dělat. Konatého to rozhodilo. Pak jsme přišli s tím, že bychom ty transfery mohli spojit. Dlouho to vypadalo, že Hamroun půjde do Sparty. Byli jsme na všem domluvení, měli jsme pro něj letenky do Prahy, ale v poslední vteřině to padlo. Přišli totiž šejkové z Kataru a navýšili nabídku. Zavolal nám, ať se nezlobíme. Katarským penězům jsme nemohli konkurovat.

Když jsme zmínili Konatého, jaká je aktuální situace?

Pro jeho chování neexistuje omluva. Trénuje s juniorkou a čekáme, jestli za něj přijde adekvátní nabídka. Máme cenu, za kterou jsme ho ochotní uvolnit, ze které neslevíme. Nemůžeme připustit, aby si hráč pod smlouvou chtěl takhle vytrucovat přestup. To, co udělal, nejde vzít zpátky. V tuhle chvíli si jeho návrat do áčka absolutně nedokážeme představit. Je to absurdní situace: on s manažerem říkají, ať ho necháme jít. Jenže není kam. Není to tak, že je na něj pět nabídek a my to blokujeme. Neexistuje žádná. Steaua slyšela na výměnu za Hamrouna. Teď její zájem ochladl.