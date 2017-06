Potrestaný šéf kotle: Ligu mistrů mi nezakázali, snad Slavia postoupí

Slavia hrála loni na podzim vyhrocené derby pražských „S“ na Letné proti Spartě, když se v sektoru jejích fanoušků objevila zakázaná pyrotechnika.

„Když už většina dohořela, tak do sektoru vtrhla - přehnaně a agresivně - pořadatelská služba. Brala slávisty nevybíravým způsobem hlava nehlava. Vznikl chaos, přetlak, mela, lidi přes sebe přepadávali. Slyšel jsem, že tam někdo bije slávisty. Já jsem se k tomu konfliktu bohužel nějakým způsobem nachomýtl a dopadlo to, jak to dopadlo,“ popisoval Smolák s odstupem pro iDNES.cz.

Ještě předtím na svém facebookovém účtu upozornil, že z videa je patrné, jak se do potyčky nezapojil příliš aktivně a že měl na svědomí jen jeden nepovedený úder.

Před soudem se za lídra kotle postavilo vedení Slavie.

Soud přesto vynesl trest v podobě čtyřletého zákazu vstupu na fotbal a rok a půl podmíněného odnětí svobody.

Z pěti obžalovaných dostal Smolák nejtvrdší trest. U tří skončil případ podmíněným odložením, čtvrtý dostal roční zákaz vstupu na fotbal.

„Ztráta smyslu života,“ komentoval to Smolák, který měl až doteď čistý trestní rejstřík. Ale o zápasy Slavie nepřijde úplně...

„Soudkyně mi vyměřila trest na utkání „A“ týmu Slavie, a to na dvě soutěže, kterých se nemůžu zúčastnit. Nemůžu se účastnit ligy a Evropské ligy. V rozsudku není uvedeno, že se nemůžu účastnit Ligy mistrů, Českého poháru nebo přátelských zápasů. Takže věřím, že Slavia postoupí do základní skupiny Ligy mistrů a třeba až do finále Českého poháru. Taky se budu účastnit co největšího počtu přátelských zápasu. Asi tyhle zápasy nejsou tak rizikové, ale nevím, podle čeho soudkyně trest stanovila,“ dodal Smolák.