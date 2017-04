Šéf jihlavských fotbalistů Vaculík: Nevím, co víc mám ještě udělat

„Přitom začátek zápasu, kdy jsme dali gól, vypadal nadějně,“ říká majitel klubu František Vaculík.

Ztráta Hanuše v boji o záchranu může být klíčová. Souhlasíte?

Bohužel druhý brankář (Matej Rakovan - pozn. red.) se nachladil, takže se nám to poskládalo hůř, než je zdrávo. Ale nedá se nic dělat, musíme se s tím vypořádat.

Hanuš bude odpočívat Na první pohled nevinná situace se proměnila ve velkou patálii prvoligového fotbalového A-týmu FC Vysočina. Při marném dobíhání míče, který potřetí plachtil za jeho záda, se na hřišti Dukly Praha zranil jihlavský brankář Jan Hanuš. A výsledky vyšetření nezní povzbudivě. „Magnetická rezonance potvrdila, že mám rupturu svalu, takže mě čeká klid,“ prozradil osmadvacetiletý gólman. „Uvidím, co bude příští týden. Každopádně mě moc mrzí, že nemůžu v pátek proti Brnu hrát,“ dodal.

Pořád věříte, že se FC Vysočina v první lize zachrání?

Myslím, že se to dá zvládnout. Ale říkám taky, že to dopadne dobře ve všech případech. Protože když nic, tak nám to aspoň ukáže, že je potřeba udělat nejenom dílčí, ale hlubší změny. Nicméně hráči mají záchranu pořád ve svých rukou.

Zatím to však vypadá, že ji neumí pořádně uchopit...

Mají veškeré podmínky pro to, aby byli úspěšní. Trenéři se jim věnují, fyzioterapeuti, peníze dostávají pravidelně... Opravdu nevím, co víc mám ještě udělat.

Když trochu odbočím, jihlavským hokejistům se povedlo postoupit do extraligy, nevyslalo vedení směrem k PSJ žádost o navýšení sponzorského příspěvku?

Jasně, že ano. A za mě patří Dukle obrovské blahopřání k tomu, co dokázala. Každopádně náš závazek je prvotně spojený s fotbalem, takže zůstaneme dál partnerem Dukly, ale v té dosavadní omezené výši.