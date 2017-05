Šéf FIFA podpořil Muntariho. Proti idiotům musíme bojovat společně, řekl

Muntariho během zápasu italské ligy v Cagliari uráželi domácí fanoušci. Podle samotného hráče včetně dětí. Dvaatřicetiletý hráč si proto ještě během utkání několikrát stěžoval hlavnímu rozhodčímu, který však na jeho protesty nereagoval.



Sulley Muntari z Pescary dostává žlutou kartu, když se snažil rozhodčímu vysvětlit, že ho fanoušci soupeře rasisticky urážejí.

„Snažil jsem se rozhodčímu vysvětlit, co se děje. Ale on mi řekl, ať to nechám být,“ nechápal Muntari. „Místo aby hru přerušil, ještě mi dal žlutou kartu,“ zlobil se.

Muntari na protest v závěru utkání opustil hřiště a při odchodu šaten na fanoušky křičel: „Tohle je moje barva!“

Italská fotbalová federace se s incidentem vypořádala nestandardně: za nedovolené opuštění hřiště mu udělila trest na jedno utkání.

Rasismus v italském fotbale O víkendu přerušil marocký obránce Medhi Benatia z Juventusu rozhovor pro veřejnoprávní stanici Rai, protože ve sluchátku uslyšel rasistickou urážku. Prý o „zas...ém Marokánci,“ píší média.

Byť kritizované rozhodnutí na základě odvolání posléze zrušila, situaci chce s šéfem italského fotbalu Carlem Tavecchiem probrat i Gianni Infatino, prezident FIFA: „Určitě se s ním sejdu, a rád bych se potkal i s Muntarim, který má mou plnou podporu,“ vysvětlil Infantino.

Muntari světovou i evropskou fotbalovou federaci kritizoval, protože problém rasismu prý neberou vážně. Na podzim loňského roku FIFA po třech letech rozpustila svou antirasistickou komisi. Prý už naplnila své poslání, zdůvodnila to.

Že by nyní nejvyšší fotbalový orgán rasistické urážky nebral vážně, odmítá jak Infatino, tak generální sekretářka FIFA Fatma Samouraová. „Nemusíme přece volat lidem pokaždé, když se něco podobného stane. Máme disciplinární komisi, která všechny podobné incidenty pečlivě monitoruje a koná v případě potřeby. A to bude i tento případ,“ ujistila Samouraová.

„Důležité je, abychom proti rasismu bojovali společně,“ vyzývá Infantino, který by v krajních případech navrhoval i pozastavení zápasu. „Bohužel, tihle idioti jsou všude a my se jim musíme postavit,“ uvedl.