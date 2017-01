Podávat míče Messimu? Ne, díky. Ital odmítl Barcelonu a zůstal v Kanadě

Sebastian Giovinco přiznal, že před rokem odmítl nabídku ze slavného španělského klubu.

dnes 17:59

Většina hráčů v jeho situaci by po té nabídce skočila. Nerozmýšleli by se ani vteřinu. Sebastian Giovinco, italský útočník, ale teď přiznal, že před rokem hostování ve fotbalové Barceloně podobně rychle zamítl. Pozice náhradníka, která by mu téměř jistě připadla, ho nelákala.

Giovinco v rozhovoru pro italskou verzi SkySports zavzpomínal na události z loňského ledna. Tehdy měl za sebou půlrok v Major League Soccer, kde zářil v dresu Toronta. A před sebou dlouhou pauzu, protože americká nejvyšší soutěž se od prosince až do začátku března nehraje. Toho chtěla využít Barcelona a bývalého útočníka Juventusu si vypůjčit na krátké hostování. Pro řadu hráčů sen, pro Giovinka ale nijak zvlášť lákavá představa. „Dělal bych tam tak maximálně podavače míčů. S těmi třemi hvězdami v útoku - Messim, Neymarem a Suárezem - bych určitě vůbec nehrál,“ myslí si. „Proto mě ta nabídka vůbec nezaujala. Oni tři by mohli hrát s jednou nohou a stejně by rozhodovali zápasy, takže nemělo cenu, abych tam chodil.“

Rozhodl se tedy zůstat v Torontu a připravit se na další sezonu, která se Torontu i jemu povedla. Nastřílel celkem 22 gólů, tým se dostal až do finále play-off, kde na penalty podlehl Seattlu. Proto je o Giovinka znovu zájem, tentokrát ne v Barceloně, ale v Číně. Téhle nabídce by se maličký útočník, kterému jen těsně unikla nominace na loňské Euro, nebránil. Ale z Kanady neutíká. „Na čínském trhu se toho v poslední době děje opravdu dost. Sednu si s lidmi z Toronta, pobavíme se o tom a uvidíme,“ naznačuje další postup. „Jsem tu šťastný, ale netuším, co klub zamýšlí dál.“

V jednom má ale jasno: nechce se mu zpátky do Itálie, kde nastupoval v dresu Juventusu, Parmy a Empoli. „Itálie mi nechybí, v Kanadě jsem spokojený a nemám v plánu se vracet,“ tvrdí. „Když jsem odešel z Juventusu, což je nejsilnější tým v zemi, došel jsem k tomu, že jinde v Itálii už hrát nechci. Nemyslím na to. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme loni s Torontem nevyhráli ligu.“ Pokud ho nezláká Čína, třeba se dočká v tomto roce.