Kluby stáhly nabídku pomoci pro fotbal, favoritem voleb je Malík

Sparťanský majitel Daniel Křetínský, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, plzeňský boss Tomáš Paclík... Majitelé klubů první a druhé ligy se ve čtvrtek odpoledne sešli v pražském hotelu Marriot, aby vyladili postup před pátečními volbami Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

„Vzhledem k tomu, že nedošlo k názorové shodě mezi kluby Ligové fotbalové asociace a zástupci výkonnostního fotbalu, nemohou tak ligové kluby hrát aktivní roli, kterou nabízely, a řešení celé krizové situace a tím plná odpovědnost za budoucnost FAČR bude plně v rukou jeho vedení. LFA přitom upozorňuje, že situace může být z pohledu financování fotbalu vysoce kritická,“ stojí v prohlášení, na kterém se šéfové klubů shodli.

Kluby se snažily najít řešení krize, do které český fotbal zabředl. Obviněná je FAČR i předseda Miroslav Pelta, který je navíc ve vazbě.

Proto na schůzce 10. května nabídly pomoc. Profesionální fotbal sice nebude mít v pátek při volbách takovou sílu jako ten výkonnostní, protože má výrazně méně delegátů, ale zase má peníze. A ty teď - třeba formou půjčky - neposkytne.

Původně se zdálo, že profesionální fotbal společně směřuje k tomu, aby z výkonného výboru dostal současného místopředsedu Romana Berbra.

Kluby však nakonec jednotu ztratily a Berbr v pátek kandidovat bude. V plné síle, s podporou delegátů z české komory. Jeho znovuzvolení je víc než pravděpodobné.

„Já s ním osobně komunikoval, že by v současné situaci bylo jednodušší, kdyby ve vedení nebyl. Jednání nebylo emotivní, ale racionální. Podle nás by bylo lepší zvolit nové vedení, které není zatíženo stávajícím problémem a spornou pověstí,“ podotkl Daniel Křetínský.

„Kluby LFA samozřejmě budou, přesně v souladu s uzavřenou smlouvou a fotbalovou legislativou, dále spolupracovat s FAČR, a to bez ohledu na výsledek voleb nového vedení. Kluby LFA však apelují na FAČR, aby se zdržela jakýchkoli kroků, které by mohly být vnímány jako zásahy do nezávislosti činnosti komisí, které mají dopad na chod profesionálních soutěží, zejména komisi rozhodčích, která je pro vnímání fotbalu odbornou i laickou veřejností v celé jeho šíří klíčová,“ pokračuje prohlášení klubů.

Po posledních událostech je favoritem pátečních voleb Martin Malík, který má převahu v české komoře. Jeho zvolení očekává i Jaroslav Tvrdík, jehož Slavia podporuje dalšího kandidáta Petra Fouska. Profesionální kluby svou podporu mezi oba funkcionáře roztříští.

„Systém volby velmi nahrává panu Malíkovi. Chtěl bych věřit, že bude zvolen Petr Fousek, kterého považuju za čestného člověka a fotbalového diplomata, ale mám obavu, že tahle varianta nenastane. Nechci být pesimista, ale bojím se, že ke změně k lepšímu zítra nedojde,“ řekl Jaroslav Tvrdík.