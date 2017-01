Šamánek se ve Znojmě uvedl gólem a říká: Jihlava mě neodkopla

„Nebylo to tak, že by mě nechtěla nebo odkopla, to určitě ne,“ ujistil drobný dříč. „Do Znojma jsem chtěl odejít já. Nebyl jsem spokojený s herním vytížením a ze Znojma jsem cítil velký zájem.“

Jihomoravský celek tak přivítal ofenzivního všeuměla, který v loňské sezoně pomohl osmi zásahy a osmi asistencemi ke třetímu místu v druhé lize.

„Znojmo mi přirostlo k srdci. V kabině byla výborná parta, ve které jsme si všichni sedli, a i když jsem byl v Jihlavě, tak jsme si pořád volali,“ pravil Šamánek, který bude ve staronovém klubu hostovat. „Udělám všechno pro to, aby se ten půlrok vydařil. Co bude potom, to nechme koňovi, jak se říká.“

Znojmo získalo také útočníky Davida Štrombacha ze Zbrojovky a Jakuba Teplého z Třince. Do slezského klubu naopak zamířil záložník Šimon Šumbera. Kouč Radim Kučera navíc testuje 23letého útočníka Denise Frimmela z Líšně, bulharského stopera Ivana Atanasova a chorvatské křídlo Krešimira Pajdiče.

„Byla tady nějaká fluktuace hráčů, ale zas tak moc se toho nezměnilo, protože trenér Kučera se pořád drží toho, že chce hrát ofenzivně,“ řekl Šamánek, jenž chce se Znojmem vylepšit šesté místo po podzimu. „Kdyby se nám povedl začátek, tak bychom mohli pozlobit týmy, které jsou výš,“ zadoufal.