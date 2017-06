Jako dieselový motor. Pomalý rozjezd a pak jsme to nakopli, chválil Páník

Zlín vstoupil do zápasu o Superpohár z plné přípravy. „Sám jsem byl zvědavý, jak na tom hráči po týdnu tvrdého tréninku jsou,“ vysvětlil trenér Páník.

V prvním poločase to nevypadalo dobře.

Tam nás Slovan jednoznačně přehrál. Bylo vidět, že jsou dál, drželi míč, pak nám dali gól, který pro nás byl trochu nešťastný, ale tak to chodí.

Co jste s týmem o přestávce udělal?

Hlavně jsme chtěli zjistit, jak na tom hráči jsou, a protože byli dobří, tak jsme to trochu rozbalili. Potřebovali jsme přitvrdit uprostřed hřiště, kde jsme prohráli spoustu osobních soubojů. Byli jsme trochu jako dieselový motor, těžko jsme se rozbíhali, ale pak jsme to nakopli. Za druhou půlku jsme si vyrovnání zasloužili. A penalty už jsou loterie.

Trénovali jste je?

Vůbec ne. Jen jsme si řekli, kdo by mohl kopat, ale nakonec jsme to stejně nechali na hráčích, na jejich pocitech. Když jdete na doraz, tak už nemáte ani pořádně sílu míč udeřit, takže jsme čekali, kdo se přihlásí. Celkově mě ale penalty potěšily, až na jednu, kterou nám soupeř chytil, byly dobře kopnuté.

Během zápasu jste na hřiště vypustil i dvě nové posily Bartošáka s Džafičem, jak se vám líbil jejich výkon?

Bartošák, šikovný levák, měl tam pár průniků a dobře to tam chystal. Jsou na něm vidět zkušenosti, v závěru vypomohl i v defenzivě. Myslím, že mu náš styl hry může sedět.

A Džafič, posila z Táborska?

Výborná pravá noha, do šestnáctky posílal výborné centry, které zejména Beauguel potřebuje. I na tréninku je znát, že je to vyspělý hráč, žádný zajíc, fotbal hrát umí.

Zmínil jste Beauguela. Na jaře laboroval se zraněním, ale zápas proti Slovanu rozhodl.

Já hlavně doufám, že bude zdravý, bude trénovat a tím pádem dál výkonnostně růst. Jsou u něj velké předpoklady. Ještě musí zapracovat na řešení některých situací, někdy až příliš dlouho drží míč, čímž se vyčerpává. Pro něj to jsou ohromné silové dardy a pak nám chybí tam, kde ho potřebujeme, tedy uprostřed hřiště před bránou. Ale na svou postavu má výbornou kopací techniku a proměnil rozhodující penaltu, to je také velmi důležité.

Zajistil druhou zlínskou trofej během necelých šesti týdnů. Co na to říkáte?

Je to krásné období, ale nesmíme mít nosy nahoře, to by pak mohl přijít rychlý pád. Ale tu výkonnost si chceme udržet, abychom pak v poháru nedostali nějaké pecky.

Co vám ještě zápas o Superpohár ukázal?

Byl to perfektní test. Víme, v jakém jsme stavu, kde ještě potřebujeme posílit. Teď je třeba na tom pracovat, aby tu noví hráči byli co nejdřív, aby si zvykli na náš způsob hry.