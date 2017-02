Čína vábí i brněnského Škodu. Chtěl bych to zkusit, říká střelec

Přestoupí, nebo zůstane? Poslední měsíce se odchod kanonýra Michala Škody stal jedním z hlavních témat ve fotbalovém Brně. O víkendu nastoupil v jarní ligové premiéře v Teplicích a zdálo se, že vytáhlý kanonýr dohraje sezonu ve Zbrojovce.

Nyní situace nabrala rychlý spád. O Michala Škodu, jehož starší bratr Milan válí ve Slavii, se enormně zajímá klub z čínského města Pao-ting. „Dozvěděl jsem se to před pěti minutami,“ řekl autor deseti ligových tref v aktuálním ročníku.

Vyjádření Zbrojovky Brno dalo svolení agentům jednat „Ve středu dopoledne dostal Michal souhlas, aby jeho agent Stejskal s hráčským agentem Zíkou jednali s konkrétním čínským klubem o konkrétních podmínkách. Co vím o průběhu, dělá se maximum, aby záležitost dospěla do úspěšného konce. Což zatím nelze stoprcentně zaručit. Kategoricky jsme stanovili naši představu a aby se proces nekomplikoval, nevstupujeme do něj.“ Václav Bartoněk, šéf Zbrojovky Brno

A jaká je vaše reakce na čínský zájem?

Přišel jsem do šatny a majitel mi říkal, že se něco řeší ohledně Číny. Pro mě i pro klub by to bylo zajímavé. Jestli to vyjde, budeme všichni spokojení. Víc o tom fakt nevím.

Takže po tréninku berete telefon do ruky a voláte agentovi?

Jo, určitě mu hned zavolám, jestli to je pravda a není to žádná kachna (usměje se). Určitě bych to ale chtěl zkusit. Co jsem dozvěděl, přestupové okno se tam uzavírá 28. února. Buď to vyjde, nebo ne.

V souvislosti s vaším odchodem se mluvilo o Polsku, Belgii či Izraeli. Napadla vás Čína?

To mě nenapadlo, ale koukal jsem, že chtějí Bořka Dočkala ze Sparty, tak jsem si říkal, že je tady čtyři roky nejlepší v lize i reprezentaci a přišlo mi logické, že dostal takovou nabídku. Ale že se to bude týkat i mě, jsem nepřemýšlel.

Zase jste nejlepší střelec ligy. To čínskou stranu určitě také zaujme...

Teď momentálně jo. Jestli na to budou koukat, bude to jedině dobře.

Jak vlastně vypadaly myšlenkové pochody v posledních týdnech? Jednu chvíli jste věřil v zahraniční angažmá, teď se zdálo, že jste smířený, že sezonu dohrajete v Brně.

Když jsem začal přípravu, věřil jsem, že to vyjde. Blízko bylo německé Aue, na soustředění v Turecku byl zase hodně blízko ruský Orenburg. Potom se řešila i Machačkala, ale ta taky nedopadla. Ve středu jsem si ale už říkal, že zůstanu tady. Že už nic nepřijde, a jestli vyjde tohle, budu jedině rád. Ale mělo vyjít i Aue i Orenburg...

Je to sice narychlo, ale dovedl byste si představit život v Číně?

Zamyslel jsem se, jak by to bylo s rodinou. Mám dvě malé děti a bez nich by to bylo těžké. Nějakou dobu bych tam byl sám, pokud by to vyšlo. Jako rodina bychom se s tím museli srovnat a řešilo by se to, že bych lítal domů nebo oni za mnou.

Přestupy Jak se mění kádry prvoligových týmů

A co po sportovní stránce?

Nevím, ani nemám představu... Do druhé nejvyšší soutěže měl jít i brácha před nějakým půl rokem nebo rokem. Mělo to tehdy být snad v Pekingu, Já teď ani nevím, kde to je.

Jak je těžké myslet na povinnosti ve Zbrojovce? Trenér Habanec s vámi zatím počítá i na sobotní duel s Libercem.

Bylo to těžké. Nejvíc asi v Turecku, když nevyšel Orenburg, což bylo pro mě složité a přemýšlel jsem nad tím. Ale ve středu jsem si řekl, že na to kašlu a nechám to být. No a teď se dozvím tohle... Kdyby to vyšlo, byl bych rád.