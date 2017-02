Celkový dojem je špatný, uznal sparťan Šural po vyřazení s Rostovem

Jaký máte z dvojzápasu s Rostovem dojem?

Celkově ten dojem samozřejmě dobrý není.



Venku jste prohráli 0:4, v odvetě jste remizovali. Jste aspoň s tím spokojení?

Náš výkon určitě nebyl podle představ. Zase nám nepomohla rychlá branka soupeře. Akce jim vyšla krásně, to se brání hrozně těžko. Bohužel. Pak jsme se do nich těžko dostávali, fakt dobře bránili. Hrají na pět obránců, mají tam vysoké a silné stopery. Měli jsme jen pár náznaků šancí, bohužel se nám podařilo jen vyrovnat.



Jak těžké pro vás bylo se do zápasu namotivovat?

Zvrátit se dá vždycky všechno... Věděli jsme, že na postup to asi nebude, ale chtěli jsme vyhrát, odrazit se od toho, uzavřít Evropskou ligu vítězstvím, poprat se. Když dáte brzký gól, může se stát cokoliv, ale samozřejmě jsme byli při zemi.



Celkově se od vás proti Rostovu čekalo víc. Jak velké je pro vás vyřazení při skóre 1:5 zklamání?

Pro nás byl hodně hořký hlavně ten první zápas. Teď bylo hořké to, že jsme zase dohrávali v deseti. Myslím, že to nebylo na druhou žlutou kartu pro Costu, chtěl si krýt balon. Rozhodčí ty karty rozdával podivně. Nakonec můžeme být rádi, že jsme uhráli aspoň remízu.



Dá se říct, že vyrovnání v oslabení je jedna z mála pozitivních věcí na tom dvojutkání?

Že jsme vyrovnali v deseti, to je určitě pozitivní. Jen škoda, že se nám to nepodařilo otočit. Ale v oslabení už to bylo těžké.



Byl to váš první zápas bez Bořka Dočkala, který jedná o angažmá v Číně. Jak moc vám chyběl?

Bořek by chyběl každému mančaftu. Těžko říct, jestli by to s ním bylo jiné, jestli by to bylo lepší. Pokud ale odejde, chybět bude, to je jasné.