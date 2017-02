Jsem překvapený, jak moc mě Baník pohltil, líčí majitel Brabec

Na rozhovoru jsme se sešli při přípravném utkání ostravských fotbalistů s Karvinou. Václav Brabec některé odpovědi prokládal svým pohledem na zápas.

Jste spokojený s druhým místem Baníku před jarní částí ligy?

Na počátku sezony jsem byl optimističtější. Pak jsem měl lehčí obavy, ale poslední zápas podzimu s Olomoucí (1:0) mi vlil krev do žil.

Takže jste optimista?

Ano, ale opatrný.

Co vám rok s Baníkem ukázal?

Překvapilo mě, kolik času a energie mi to bere, jak moc mě to zatěžuje. Ale na druhou stranu musím říct, že v životě, v byznysu, v jakémkoliv odvětví, jímž jsem prošel, mě nic tak nenaplňovalo jako Baník. Jsem překvapený, jak moc mě to pohltilo.

Co tomu říká vaše rodina?

Ta cítí, že mě to těší, a tím pádem je také spokojena. Alespoň doufám.

Objevily se ještě nějaké nepříjemnosti z minulosti Baníku?

V pravém slova smyslu ne. O všem jsem měl nějaké představy, náznaky, už když jsem do klubu vstupoval. Jen mě překvapilo, jak komplikované jsou některé kauzy. Ještě několik jich zůstalo, ale věřím, že letos už všechno dotáhneme a Baník bude bez soudních sporů.

Je to i případ bývalého útočníka Václava Svěrkoše, který rozporoval výpověď z klubu?

Tato kauza je dořešena, Baník se s ním vyrovnal, dohodl, i když možná tam ještě něco malého zůstalo. Ale hlavní kauza, spor Svěrkoš versus Petera, pokračuje (někdejší majitel Baníku Tomáš Petera si půjčil peníze od útočníka Václava Svěrkoše a ručitelem byl Baník – pozn. red.). To je mezi Peterou a Svěrkošem, přičemž Baník je pouze v roli jakéhosi statisty. Čekáme, jak to dopadne.

Dluhy z minulosti jste uhradil?

Ano, všechny jsou vyrovnané.

Pomohl jste si sám, nebo jste si musel půjčit?

Všechno šlo z mých zdrojů.

Vaše podnikatelské aktivity tedy na provoz Baníku stačí?

(Václav Brabec komentuje dění na hřišti: Máme šance, jsme aktivní...) Co jste se to ptal? Aha. Nestačí, ale záleží na tom, jak má být ten provoz velký, jak velký je rozpočet. Loni jsem se soustředil na to, abych zaplatil dluhy po předchozích vedeních, a teď mám čas věnovat se trochu i rozvoji Baníku, což je ostatně doufám vidět v nákupech, v posilování, které jsme teď z kraje roku udělali.

Takže filozofie je jasná? Žádná hostování?

Ano. Baník není ve fázi, že by si potřeboval hráče půjčovat. Pokud si myslím, že nám daný hráč může pomoci, tak ho chci jako kmenového.

Dá se říct, kolik vás už Baník stál?

Přesně vám to neřeknu, ale jde řádově o desítky milionů.

Stabilizace klubu se vám daří?

Myslím si, že ano, protože žádné velké problémy nemáme.

Změnilo by se něco, pokud by Baník na jaře do první ligy nepostoupil?

(Václav Brabec upřeně sleduje střídání: Počkejte, dívám se, koho trenér vyměnil.) Určitě bychom museli strategii trochu změnit, ale je čas. Teď uděláme maximum pro postup, takže je předčasné se o tom bavit.

Ustáli byste další sezonu ve druhé lize?

Určitě.

Všichni věří, že Baník bude od léta znovu prvoligový. Budete mít na to, aby mužstvo nehrálo jenom o záchranu jako v předešlých sezonách v nejvyšší soutěži?

To je velmi těžká otázka, protože kluby, které postoupí, obyčejně mají hned druhý rok problém, i když ten letošní je výjimkou. Na to neumím odpovědět. Záleží na klucích, na chemii, na posílení, které bychom udělali v případě postupu. Ale je to předčasné. O tom se bavme až v létě.

Musel jste rozpočet pro druhou ligu hodně snížit?

Ne, je na úrovni prvoligových mančaftů. Nijak výrazně ho snížit ani nešlo, protože Baník je velký klub. Náklady na áčko jsme museli nechat na prvoligové úrovni, pokud to s postupem myslíme vážně.

Snažíte se najít pro Baník silného partnera, nebo si vystačíte sám?

V cizině rozpočet klubů z jedné třetiny naplňuje výtěžek z televizních práv, což u nás je snad ze všech zemí úplně nejslabší. Dále to je výnos z prodeje dresů a dalších klubových předmětů, což také v Česku nefunguje. A zbývající třetinu pokrývají sponzoři a partneři klubu, a ti se tady na Ostravsku hledají velmi těžce.

Pro Baník pracuje někdejší prvoligový rozhodčí Lubomír Puček, který má rozporuplnou pověst. Jaká je jeho role?

Spolupracujeme s ním na externí bázi. Má zkušenosti a bohaté kontakty, takže jeho služeb využíváme, když například potřebujeme něco vyřídit v Praze na fotbalové asociaci.

Jak byste hodnotil nynější vztahy klubu s fanoušky?

Vzájemně se respektujeme. Jsem vděčný za jejich podporu. Ne nadarmo se říká, že jsou dvanáctý hráč. A kdyby baníkovští fandové nebyli takoví, jací jsou, tak bych do fotbalu v Ostravě nevstoupil.

Ostravský kouč Vlastimil Petržela

Až na ten podzimní úlet, kdy při zápase s Opavou vtrhli na hřiště, že?

K tomu se nechci vracet. Doufám, že to byl ojedinělý zkrat určité skupinky. Devadesát devět procent fandů, kteří na stadionu byli, tento exces odsoudilo.

Baník většinu roku trénuje na Bazalech, ale údajně hledáte v Ostravě a okolí plochy, na nichž byste chtěl vybudovat tréninkový areál. Je to pravda?

Baník při mém vstupu do něj nevlastnil nic. Chci, aby se dostal zase nahoru. A není podstatné, jestli budeme ve druhé lize rok dva tři, to je z pohledu historie zanedbatelné. Důležité je, aby se Baník postavil na pevné základy.

A k tomu má pomoci i vlastní tréninkové zázemí?

V současné době se jedná o tom, co bude s Bazaly. Je tady návrh na jejich přestavbu v tréninkový areál. Uvidíme. Ale mimo jiné hledáme vhodné pozemky pro možnou výstavbu tréninkového centra, které by splňovalo ty nejmodernější požadavky. Zatím jsem na pozemek, který by byl vhodný a šel koupit, nenarazil. Ale je to otázka budoucnosti. Pokud by se nám podařilo takové centrum postavit, zase by to Baník posunulo výš.