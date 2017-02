Bývalý hráč Realu Madrid ve 29 letech ukončil kariéru, teď rapuje

V roce 2007 vyhrál s nizozemskou reprezentací mistrovství Evropy do 21 let a získal ocenění pro nejlepšího hráče turnaje. Následně přestoupil z Feyenoordu do Realu Madrid.

Z ničeho hvězdou. From zero to hero.

Drenthemu bylo dvacet a zpětně lze konstatovat, že byl na vrcholu kariéry. Od té doby si připsal už jen španělský titul v roce 2008 a spoustu přestupů i hostování. Za Real Madrid odehrál za tři sezony 65 zápasů a vstřelil 4 góly.

Nizozemský levý záložník či obránce odešel po třech letech do Hérculesu (v té době první španělská liga) a rok nato do Evertonu. Slibně rozjetou kariéru už ovšem nerestartoval. Sešup vygradoval v sezoně 2012/2013, kdy nastupoval za Vladikavkaz. Pak se ještě mihl ve druhé anglické lize, než na velkou kariéru rezignoval úplně - přijal nabídky ze třetí turecké ligy a Spojených arabských emirátů.

V létě 2016 už nové angažmá nehledal a kariéru ukončil. Ve 29 letech.

Začal však novou éru. Už ne jako Drenthe, nýbrž pod pseudonymem Roya2Faces. Fotbal vyměnil za rap. Nyní na svém youtubovém kanále zveřejnil svůj první single, který nazval Paranoia. Hudbě se věnoval už dřív.

„Zůstaňte na příjmu, protože pořád mám pár věcí. Sledujte mě a sdílejte videa,“ napsal Drenthe alias Roya2Faces.