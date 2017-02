Leicester na Donu? Místo krachu potkala podceňovaný ruský klub sláva

Dalších 8 fotografií v galerii Střelec Christian Noboa (uprostřed) oslavuje třetí gól Rostova v zápase Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. | foto: Reuters

dnes 11:29

Rostov na Donu (Od našeho zpravodaje) - Z letadla viděli řeku Don pokrytou ledem, a když vyšli ven, ofoukl je mrazivý vítr. Sparťanští fotbalisté už po příletu do Rostova narazili na tuhou ruskou zimu a ve čtvrtek během zápasu Evropské ligy bude ještě hůř - teplota může podle některých předpovědí spadnout až na minus deset stupňů. Na to jsou sparťané připravení. Ale co čekat od soupeře?