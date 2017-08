Nevycházel s trenéry. Teď Wermke patří mezi budějovické tahouny

„Bylo to náročné utkání. Sice jsme ho zvládli takticky, ale hodně jsme toho naběhali,“ líčí 23letý odchovanec Českých Budějovic po výhře 2:0. „Nechtěl jsem zůstávat na hřišti, docházely mi síly. Mohla přijít chyba, kterou bych pokazil náš výkon,“ vysvětluje, proč se nechal střídat.

Z mladého teenagera, jenž v předchozích sezonách sbíral ve druhé lize pouze minuty, postupně vyrůstá jeden z pilířů celku.

Už v přípravě prokazoval Wermke dobrou formu. Trenér Horejš ho pravidelně zkoušel na pravé straně. On se odvděčil kvalitními výkony i šibenicí proti ligovému Brnu. „Cítím se nejlépe v životě,“ neskrýval tehdy. Přesto cesta k aktuální pohodě nebyla jednoduchá.

Prodloužil do roku 2020

S fotbalem Wermke začínal v budějovickém klubu Čtyři Dvory. Ještě v přípravce se však přesunul do Dynama a postupně vyrostl až v mládežnického reprezentanta - pět startů si Wermke připsal v kategorii U19. V dresu Českých Budějovic se pak seznamoval i s nejvyšší soutěží. „Kazíval jsem jednoduché balony. Vyčítal jsem si to na hřišti a měl s tím velký problém,“ vzpomíná.

Slibně rozjetou kariéru měl nakopnout v druholigovém Baníku Most, kam zamířil předloni na hostování. Ve 23 zápasech vstřelil jedinou branku, posbíral pět žlutých karet a po ročním intermezzu se znovu vrátil pod Černou věž. „Tohle mě hodně posunulo především v hlavě. Čtyři měsíce mi tam například vůbec neplatili,“ říká.

Už loni patřil do základní jedenáctky Horejšova výběru. Svými výkony si před startem letošního ročníku druhé ligy řekl o prodloužení smlouvy do roku 2020.

Právě Wermke zapadá do koncepce Dynama, které v příštích sezonách chce především spoléhat na vlastní odchovance. I proto se věkový průměr kádru aktuálně pohybuje okolo 24 let. „Ale mladé hráče rozhodně nepoučuju. Na to mám ještě spoustu času,“ usmívá se.

„Dřív to bylo upachtěný“

Důvody strmého vzestupu lze v podání Wermkeho hledat i jinde než na hřišti. V posledních měsících spolupracuje se speciálním trenérem v posilovně, a to i během sezony.

„Od osmnácti let jsem se snažil na sobě makat, ale ty tréninky navíc byly takové upachtěné. Moc jsem o tom nevěděl,“ ohlíží se. „Až spolupráce s Dominikem Kodrasem mi pomohla. Okamžitě se to odrazilo i na hřišti. Navíc jsem se daleko více začal starat o životosprávu a plno dalších detailů.“ Ty podle něj rozhodují. „Myslím si, že je to až 90 procent výkonu.“

V minulosti měl Wermke problémy i v kabině. S bývalými trenéry nevycházel, nenechal si poradit od zkušenějších. „A pokud ano, tak jsem to moc neposlouchal,“ přiznává.

Jenže po návratu zpět do Dynama pookřál. S Davidem Horejšem má nyní podle svých slov nejlepší vztah ze všech trenérů, které během kariéry potkal.

Budějovičtí prožívají povedený úvod druhé nejvyšší soutěže. Po remíze 1:1 před domácími fanoušky s Viktorií Žižkov přivezli body za výhru z Vlašimi. V neděli Jihočechy čeká utkání ve Varnsdorfu. „Tam to nikdy není jednoduché. Ale chceme tři body,“ říká Wermke.

A ačkoli se kapitán Petr Benát před startem ligy novinářům svěřil, že neví, co od mužstva čekat, Wermke se domnívá, že Dynamo tvář v posledních utkáních prokázalo. „Rozhodně jsme se oproti loňské sezoně herně posunuli. Dřív jsme hráli na vysokého útočníka, nakopli jsme to a dostávali se tím do útoku. Teď jsme více na balonu. Bojujeme jeden za druhého.“

Wermkeho role na hřišti roste. Svými aktuálními výkony si říká o roli tahouna týmu. Udrží nastolený trend po celou sezonu?