Chceme jinou image Holice, přeje si kouč Sedláček

Klub z předměstí, tým poloprofesionálů vyřadí prvoligové Brno. Užili jste si to?

Jsme rádi, že přišli lidi, že jsme Holici zase udělali renomé. Trošku jsme pooslavovali a musíme v práci pokračovat dál. Bez práce to nejde.

Kapitán Luboš Horka se blýskl gólem a nahrávkou. Co jste říkal na jeho výkon?

Všichni mi vyčítali, proč hraje štít. A Luboš dal odpověď. Myslím si, že na třetí ligu to je nadstandardní hráč. My potřebujeme, aby hru četl, protože máme dva vynikající stopery – Řehák s Plesníkem to hrají výborně, jsou důrazní. Věděli jsme, že Luboš nám to tam bude dirigovat. Hlídá si odražené balony, ale je to hlavně kluk, který neskutečně čte hru, což mi potřebujeme.

Překvapilo vás, jak stoper Plesník vymazal Koneho?

To jsou mladí kluci, kteří začínají. I Karčmář předvedl vynikající výkon. Obdivuhodné, jak pravák hraje levého beka, to je fantastické. To jsou kluci, kteří mají budoucnost, a když se s nimi bude pracovat, tak si myslím, že zanedlouho ještě o nich uslyšíme.

Předtím jste vyřadili i druholigový Frýdek-Místek. Koho dál?

Takhle nepřemýšlíme, pro nás je důležitá třetí liga. Já jsem to říkal na začátku, když jsem přišel. Holice to měla tady trošku pošramocené, dva roky se zachraňovala, upachtěné výkony, hráči neochotní, vůbec ne do nepohody. Teď jsme hráče vybírali s tím, že budou ochotni na sobě pracovat a budou hrát náš fotbal, co chceme. A oni to potvrzují. Takže jim musím zatím poděkovat – a tohle je pro ně taková odměna.

Trenér Brna Svatopluk Habanec váš tým chválil za fyzickou vyspělost, jak jste dokázali celý zápas běhat. Vypadal, že ho to překvapilo. Vás ne?

Tak mě to nepřekvapilo. Trošku jsme to prostřídali. V sobotu jsme hráli v Otrokovicích, kde jsme pošetřili síly. Co jsem přišel, tak jsme dost trénovali. Zapracovali jsme na fyzičce, síle, běhali jsme v kopcích a na klucích to je vidět – mají sílu. Výsledky jsou jedna věc, ale hlavní je, jak oni pracují na tréninku, to je famózní. Vůbec k ničemu je nemusím pobízet. To je jejich zásluha.

Tým jste omladil, oproti minulé sezoně v něm nejsou Marek Heinz s Filipem Rýdelem, ostřílení borci z první ligy. A šlape to, že?

Samozřejmě Rýdel tady odvedl velký kus práce, podílel se na záchraně, to je jednoznačné, ale my jsme už o tyhle hráče neměli zájem, protože jsme potřebovali mladé, kteří fakt budou pracovat a pro Holici hrát. A potvrzuje se, že jsme udělali správnou volbu.

Hráli jste výborně, přesto byla na Brně hodně znát deka, souhlasíte?

Určitě. Už před zápasem jsem říkal, že každé ligové mužstvo, které prohraje první dvě kola, má trošku deku. Potvrdilo se, že jsou opravdu v psychické nepohodě, a my jsme toho využili a hráli s nimi vyrovnanou partii. Znovu opakuji: ti kluci si to zasloužili.

Věříte, že na krásný stadion vrátíte i diváky?

Bylo by to krásné. Tohle byl signál lidem, že se tady něco děje, že jsme vybudovali jiné mužstvo, chceme jinou image Holice tak, jak to tady bývalo, když se tu postupovalo a hrál se tady fakt atraktivní fotbal i ve druhé lize. Zatím se nám to s těmi kluky daří.

HFK měl ekonomické problémy. Už je klub zdravý?

To byla jedna z podmínek, když jsem přicházel, že ekonomika se musí ustálit. Jsou tady na třetí ligu nadstandardní podmínky, nebylo možné to takhle dál dělat. Kluci přišli za tím, že se chtějí tady vyhrát, že tady mají zázemí, a na to jsme sázeli. Našli jsme je a oni nám to vrací výkony.

Jaký cíl máte v MSFL?

Hlavně se brzy zachránit, ne jak v posledních dvou letech, kdy se to tady zachraňovalo na poslední chvíli. Chceme rychle sbírat body. Jdeme zápas od zápasu, teď to má šílené tempo. V sobotu nás čeká důležitý zápas, abychom opravdu v nastavené cestě pokračovali.

Jste holickou fotbalovou legendou. Myslíte, že se může klub jednou vrátit do druhé ligy, kde nebyl daleko od postupu? Areál má HFK pěkný.

Areál je krásný. Vše se dneska odvíjí od ekonomiky, to je alfa omega všech fotbalových klubů. Když nemáte ekonomiku, nemáte zázemí, hráče. My jsme se trošku uskromnili a získali jsme hráče, kteří na tyhle podmínky přistoupili.

A běhá jim to.

Běhá jim to, to je důležité.