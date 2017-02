Pivarník: Odehráli jsme výborné utkání. Nikdo nám nedá body zadarmo

Nakonec tým spasil v 70. minutě Michael Krmenčík, nejlepší podzimní střelec, který tentokrát začal jen na lavičce. „Poznar se v přípravě ukazoval v koncovce. S Krmenčíkem jsme se bavili o tom, že je schopný přijít v průběhu a rozhodnout,“ vysvětloval Pivarník svoji volbu. „Ono bylo celkově složité vybrat základní jedenáctku, kádr se rozšířil a zkvalitnil,“ doplnil kouč Viktorie.

Jak byste zápas zhodnotil?

Odehráli jsme výborné utkání. Vytvořili jsme si krásné šance, jediné minus vidím v tom, že jsme jich víc nevyužili.

Co jste říkal hráčům o přestávce za bezbrankového stavu?

Bylo nám jasné, že nám nikdo nedá body zadarmo, každý bude hrát na maximum. Proto jsme apelovali na hráče, aby byli trpěliví. Těžko se uvažovalo i o střídání, jedině snad zvolit hru na dva útočníky, ke které jsme potom sáhli. Pak jsme ještě měli nachystanou změnu krajních, ale dali jsme dřív gól.

Střídání rakouské posily Ivanschitze bylo plánované?

Nebylo to plánované, ale chtěli změnit rozestavení a podhrot musel jít dolů. Andy odehrál výborný zápas, cítil se i fyzicky dobře.

Dá se ta horší koncovka přičíst úvodu sezony, že ještě forma týmu není úplně vyladěná?

Nevím, proč to tak je. Já jsem velmi rád, že si mančaft šance vytváří, pak je předpoklad, že budete dávat góly. Jejich zakončení nebylo řešené špatně. Kolikrát to je to i o štěstí, gólman Příbrami byl dneska výborný. Někdy lepší vyhrát 1:0 než 5:0.

Teď vás čekají dva důležité zápasy venku, ve Zlíně a na Slavii.

Věřím, že jsme dobře připravení. Dneska jsme byli výbušní, dobře jsme kombinovali, ale mistrovské zápasy nelze v přípravě nasimulovat. Ze 70 procent v nich rozhoduje hlava. Nejhorší je uspokojení už po přípravě, je třeba zůstat pokorní. My jsme udělali první krok, teď máme další týden připravit se na Zlín.

Může jít o klíčovou fázi sezony?

Nemyslím si to. Zápas s Příbramí ukázal, jak je každé utkání důležité. Někdy vám i papírově lehčí duel může přinést problémy.