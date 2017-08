Macek zůstává ve druhé italské lize, Juventus ho půjčí Cremoně

„Je to pro mě výzva, abych potvrdil povedené jaro v Bari, které bylo moje první v mužském fotbale,“ uvedl Macek. Že mohl jít do kvalitnějších týmů, neřeší. „Snažím se to brát pozitivně. Ze Serie B mě chtělo hodně mužstev, což mě potěšilo.“

Udržet ho chtělo rovněž Bari, které nově vede jeho bývalý kouč z juniorky Juventusu Fabio Grosso.

„S agentem jsme si sedli a ze všech nabídek nám jako nejlepší vyšla Cremona,“ vysvětlil Macek, proč kývl nováčkovi.

O českého mládežnického reprezentanta měla velký zájem. „Bavil jsem se se sportovním ředitelem i trenérem. Klub má zázemí a sportovní středisko na úrovni Serie A. Že je to nováček, nehraje roli. Loni postoupili dva do Serie A,“ zmínil celky SPAL a Benevento.

Jednání se táhla přes měsíc, k finální dohodě došlo v pondělí. Macek se ale ještě vrátil do Turína, kde bude pokračovat v rekonvalescenci v novém léčebném komplexu italského mistra.

„Nic mi tam nechybí. Tím, že patřím do širšího kádru áčka, jsem komunikoval s lékařem A-týmu. Za tři týdny se můj stav hodně zlepšil,“ pochvaluje si Macek.

Než se dostane do stoprocentní kondice, uběhne ještě nějaký čas. „Za týden se přesunu do Cremonese, v plné zátěži ale začnu trénovat později.“

Jak zjistil na jaře v Bari, Serie B je extrémně náročná soutěž, ve které musí každý klub zvládnout 42 ligových zápasů, někteří navíc duely play-off o postup.

„Často se hrála dvě utkání týdně, soutěž je hodně běhavá, soubojová. Rozdíl oproti Serii A není velký,“ líčí Macek. Než se na konci dubna zranil, zasáhl do 16 utkání a většinou v základní sestavě. „Na mém postu hráli dva hráči ze Serie A.“

K vysněnému postupu ale Bari nepomohl. „Nevyšlo to z mnoha důvodů. Po pěti kolech jsme měli dva body od přímého postupu, pak se ale projevila velká obměna týmu a zranění. Fanoušci to nesli hodně těžko.“

Na život na jihu Apeninského poloostrova si rychle zvykl, teď ho vymění znovu za sever Itálie. Z Turína do Cremony to má dvě hodiny autem. „Hlavně abych byl zdravý,“ přeje si Macek.