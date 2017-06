Byla to jízda, začali jsme zostra. Ale tak to musí být, říká Hubník

Hned první den dvě tréninkové fáze, v pátek zase náročné funkční testy v útrobách Doosan Areny. Fotbalistům Viktorie Plzeň začal letní dril pěkně zostra, žádný pozvolný náběhový rytmus.

„Byla to jízda, trošku jsme to nečekali. Ale čas na přípravu je velice krátký a trenér to moc dobře ví, proto začal tak zostra. My jsme se s tím nějak srovnali. Čím dřív do toho skočíme, tím to bude lepší,“ prohlásil na tiskové konferenci kapitán úřadujících vicemistrů Roman Hubník.

„V pauzách proběhl i nějaký ten vtípek, ale jinak jsme se naplno soustředili a makali na sto procent,“ doplnil zkušený stoper, jenž začátkem června oslavil 33. narozeniny.

Vy trenéra Vrbu dobře znáte, takže jste tušil do čeho jdete?

Trošku jsem čekal, že to bude tvrdší. Myslím, že to bude hodně náročné i v následujících týdnech, ale potřebujeme to do sebe dostat. Potom z toho budeme žít celý podzim. Nikdo přípravu nemá rád, ale je potřeba a my to musíme přežít.

Kouč opakovaně avizoval, že dojde ke zúžení kádru. Teď je tady poměrně velká konkurence, jak tohle vnímáte?

A to ještě chybí reprezentanti, to je šest kluků. Zatím jsou tady místo nich mladíci. Během přípravy vždycky může někdo přijít a odejít, každý s tím musí trošku počítat. Konkurence musí být a já ji měl vždycky rád, protože hráč se o to víc snaží a maká na tréninku. Věřím, že i ostatní kluci do toho dají maximum.

A i to je potřeba, protože vás čeká velmi náročný program. Opět budete hrát o Ligu mistrů, i když tentokrát v nemistrovské části. Jak vidíte šance na postup?

Chceme do Ligy mistrů, ale uvidíme soupeře, jak se to nalosuje. Do každého zápasu půjdeme naplno. Teď je těžké říkat, co bude úspěch a neúspěch. Chceme hrát určitě nějakou skupinu, ať už Ligu mistrů, nebo Evropskou ligu. Doufám a věřím, že v Plzni poháry zase budou.

Sledoval jste letní posilování Sparty a Slavie?

Abych pravdu řekl, tak těch 18 dnů co jsem měl dovolenou, tak jsem na internet ani noviny vůbec nekoukl, takže to šlo zatím mimo mě. Teprve ve středu jsem se vrátil z Moravy do Plzně a stejně se soustředím jen na Viktorku. Tyhle věci kolem já vůbec neřeším.

Vrcholem letní přípravy Viktorie bude herní soustředění v Rakousku, kde se utkáte i s Watfordem z anglické Premier League. Jak se na tuhle nezvyklou konfrontaci těšíte?

Je to příprava a nevíme, v jakém rozpoložení anglický mančaft bude. Ale je dobře, že hrajeme i těžké zápasy, protože pak rovnou naskočíme do třetího předkola Ligy mistrů. Bude to takový test a uvidíme, co od toho zápasu očekávat. Musíme se dobře připravit.