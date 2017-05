Úřednická vláda? Slávistické návrhy jsou mimozemské, řekl Berbr

Současný předseda Miroslav Pelta je obviněný a ve vazbě. Budete na předsedu na začátku června kandidovat vy?

Situace je následující. Kandidátky na mě na svazu leží. Otázka je, jestli je podepíšu. Hledáme i jinou variantu.

„Pan Berbr dnes potvrdil oprávněnost našich požadavků na rozsáhlou reformu českého fotbalu. Jeho kandidatura na předsedu krizi dále prohloubí. Jeho tvrzení o tom, že FAČR a LFA jsou dvě rozdílné firmy a nemají spolu nic společného, je vědomá manipulace a výsměch všem klubům.“

Jaroslav Tvrdík, předseda slávistického představenstva na Twitteru

Své řešení v podobě „úřednické vlády“ o víkendu navrhla Slavia. Co na to říkáte?

Liga se před rokem rozhodla, že půjde samostatnou cestou. Dnes je samostatná. To znamená, že je to jiná firma, než jsme my. Návrhy o úřednické vládě jsou zcela mimozemské. My budeme dodržovat stanovy, které máme. Budeme volit, budou-li kandidáti. V případě, že nebude zvolen předseda, tak se nebude volit ani výkonný výbor. Ale volby budou do dalších komisí. Valná hromada proběhne v pořádku.

Vyslovil byste se pro podporu Miroslava Pelty, i kdyby stále čelil obvinění a byl ve vazbě?

Tohle zrovna není tématem. Myslím, že budou ještě jiní kandidáti, když bude Miroslav Pelta ve vazbě.

Je pro vás představitelné, aby na pozici předsedy kandidovat člověk, který čelí obvinění a je ve vazbě?

V tento moment je to pro mě složité.

Už jste se seznámili se zněním obvinění proti FAČR coby právnické osobě?

V současné době nemůžeme nahlížet do spisu, tudíž nemáme úplně přesné informace. Obvinění jsme dostat museli, protože nás zastupovat předseda, ale FAČR si není vědoma, že by něco provedla. Uděláme brutální obhajobu. Najali jsme tři právní kanceláře - v Ústí nad Labem, České Lípě a Praze - a po nahlédnutí do spisu začneme pracovat. V tento moment to bereme jako jednostranný názor represivní složky. My máme opačný názor a začneme se bránit.