Chytal za AS, Schicka potkal ve Spartě. Jsem v euforii i za něj, říká

Dobře ví, o čem mluví. Sám se v italské metropoli narodil, v akademii AS Řím chytal až do šestnácti. A blízko má i k Česku: odtud pochází jeho maminka, v Praze to zkoušel v juniorce Sparty a do perfektní češtiny mu jen občas vklouzne italské slovíčko. Nebo anglické: už dva roky totiž žije v New Yorku, kde studuje. A na Manhattanu pracuje v marketingové firmě.

Tak mi nejdřív jako odborník řekněte: Jaký má Patrik Schick marketingový potenciál?

Velký! Má dobrou image, je typem hráče, který se bude líbit. Na jeho styl se hezky kouká. Navíc má skvělou mentalitu, je sebevědomý, nepřipouští si tlak. Může z něj vyrůst po všech stránkách zajímavý hráč.

Jste rád, že za áčko AS bude poprvé v historii hrát Čech?

Jasně! Táta je Ital, máma Češka a já AS fandím celý život. S Patrikem jsme ještě před dvěma lety byli ve Spartě, známe se. Jsem teď v euforii i za něj a jako Čech jsem pyšný. Seděli jsme spolu v kabině a teď za něj dali 40 milionů eur! To je paráda.

Dokážete odhadnout, co teď Schicka v Římě čeká?

V první řadě velká výzva. Fanoušci tam mají obrovská očekávání, možná až přehnaná. Naposledy vyhráli titul v roce 2001, takže tlak na hráče je fakt velký. Ale Patrik má výhodu v tom, že ho chtěl Juventus, Inter, a on šel nakonec do AS. Už to je pro něj výborný start, dobře se u lidí zapsal. Nevím, jestli to byla čistě jeho volba, nebo jestli šlo o to, jak se dohodnou kluby, ale pomůže mu to.

Stejně to bude mít těžké, ne? Spousta peněz, velké očekávání.

To by nebylo lehké pro nikoho. Ale věřím, že se mu bude dařit, protože když jsem ho viděl minulou sezonu, opravdu jsem zíral. Má obrovský potenciál. Když bude takhle pokračovat, dokáže velké věci.

Bude si také muset zvykat na jiný život. V Římě asi neexistuje, že by se šel v klidu projít do města, že?

To určitě ne. Třeba u Tottiho to byl extrém, ten nemohl vůbec nikam. Ostatní mají víc svobody, ale stejně – když bude hrát dobře, lidi se do něj zamilují. Vášeň pro AS je neskutečná, pro fotbalistu to musí být nádherné. Když víš, že celé město žije fotbalem, že se o něm mluví na každém rohu... A on je prototyp hráče, které mají v Římě rádi: mladý, šikovný, před brankou zabiják.

Takže AS je ideální volba?

Je to hladový klub, dlouho nevyhrál ligu. Třeba Juventus je výš, jeden z top týmů na světě, ale Patrik je ještě mladý a potřebuje hrát. Rozhodl se správně, Řím ho může posunout dál. Naučí se hrát pod tlakem, bude to velká škola a třeba se časem posune ještě dál. On je pro AS projekt, progetto, jak říkají Italové. Skončil Totti a potřebujeme někoho, kdo ho aspoň částečně nahradí.

Potřebujeme? Berete AS coby odchovanec pořád za svůj klub?

Pardon, jsem zvyklý to takhle říkat. Víte, i kdybych nebyl odchovanec, budu navždycky fanoušek. O to mám větší radost, že tam Patrik šel. Jsem z toho úplně na větvi.

Jaké tedy bylo vyrůstat v AS?

Trénovali jsme často na stejném hřišti jako áčko, bylo úžasné vidět ty hráče zblízka. Chodili jsme za nimi pro podpisy, pak jsem jim při Lize mistrů podával míče. Hrálo se třeba proti Realu, já stál kousek od Zidana a slyšel, jak si šeptá se spoluhráči... Teď bude v téhle pozici i Patrik, malí kluci k němu budou vzhlížet.

Vy si ho pamatujete jinak: jako bažanta v juniorce Sparty. Bylo poznat, že míří vysoko?

Kdybych tehdy tušil, že bude za dva roky v AS Řím, sledoval bych ho daleko víc. Vždycky byl dobrý, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem tušil, co z něj vyroste. Hrál jsem s ním rok, hodněkrát jsme spolu trénovali, potenciál byl vidět, ale bylo mu osmnáct devatenáct. Za poslední dva roky udělal obrovský skok.

Přesto: nečeká se od něj až moc?

Mně naopak připadá, že v Evropě se o něm nemluví tolik jako o jiných. Pořád se řeší Mbappé, Dembelé, ale jsou o tolik lepší než on? Italská liga je trochu neprávem opomíjená, Patrik podle mě mezi největší evropské talenty patří taky. Nechci přehánět, ale některé věci, co jsem od něj viděl, mi připomínaly Ronalda nebo Ibrahimovice.

Jste dál v kontaktu?

Ne že by byl můj nejlepší kámoš, ale občas mu na Facebooku napíšu. A vždycky odpoví. (úsměv) Je to fajn kluk. Někdy z něj tahám nějaké zákulisní informace: jací jsou ti slavní spoluhráči, jak se mu tam líbí. Je mi jasné, že když je někdo takhle známý, nemá moc čas si pořád dopisovat, takže nejčastěji mu gratuluju ke gólům. Tím, jak hraje, mi dělá radost.

Neptal se vás na Řím a na AS?

Kdepak, na to má lidi. Už je to velký hráč, jeho manažer pan Paska má spoustu zkušeností, takže určitě nepotřebují moje rady.

Zalitujete ještě někdy, že jste se v Římě do áčka neprosadil vy?

Lituju toho moc. Ale tehdy to v mládeži nefungovalo úplně ideálně, děly se tam divné věci. Z mého ročníku se do áčka dostal jediný kluk, záložník Florenzi. Já musel jít v šestnácti pryč, ale i přes zranění zad jsem byl ve Spartě, chvíli jsem trénoval s áčkem, dostal jsem se i do reprezentace do 19 let. Ostatní gólmani, kteří tehdy byli v AS se mnou, už v té době dávno s fotbalem skončili. Snil jsem o tom, že v klubu zůstanu, myslím, že jsem na to měl, ale teď už s tím nic neudělám.



Teď ještě někde chytáte?

Hledám si angažmá. V kariéře mi trochu uškodilo, že jsem byl čtyři roky na univerzitě v Americe. Pro život super, jsem za to rád, ale fotbalově jsem ztratil pár let a musel jsem zkušenosti znovu nabírat. Po návratu jsem byl rok na Spartě, což bylo výborné, pak jsem šel do Vyšehradu.

Proč jste v Česku nezůstal?

Měl jsem špatná záda, už ve dvaceti jsem byl na první velké operaci. Ve Spartě se mi to ozvalo znovu a nakonec jsem loni v dubnu musel na další operaci s ploténkou. Teď už je to vyřešené, ale měl jsem dlouhou pauzu, skoro rok a půl. Nevěděl jsem, jak to se mnou bude, tak jsem se vydal znovu do Ameriky.

Tam dál studujete?

Ano, v New Yorku dělám marketing. Kromě toho při škole trénuju gólmany a pracuju na Manhattanu v marketingové firmě. Ale moc si přeju ještě hrát. Jsem zdravý, fotbal je moje vášeň a věřím si, že ještě můžu něco dokázat. Když jsem se doléčil, trénoval jsem s New York Cosmos, kteří hrají druhou nejvyšší americkou soutěž. Nemohl jsem tam zůstat, protože měli na soupisce moc cizinců, ale teď to vypadá, že by mi mohli dát druhou možnost, tak uvidíme, co bude. Mám se tu dobře, práce mě baví, ale když se objeví nabídka, která bude stát za to, určitě do toho půjdu.