Desátý díl do sparťanské skládačky. Z Lille přichází záložník Rio Mavuba

„Mám velkou radost, jsem nadšený, že můžu hrát za Spartu. Vnímám, jak je to v Čechách velký klub, a že chce vyhrát trofej,“ uvedl Mavuba pro webové stránky klubu.



Mavuba je desátou posilou Sparty a zároveň desátým cizincem, kterého sparťané v létě získali.

Narozen na moři Od roku 2004 má francouzské občanství. Mavuba se však konžskému otci a angolské matce narodil na lodi na mezinárodních vodách během občanské války v Angole, proto má v rodného listě údaj: „narozen na moři.“

Jde o defenzivního záložníka, nevysokého hráče do středu hřiště, jenž měří 172 centimetrů. Na stejný post přitom v pátek Sparta přivedla jiného fotbalistu z francouzské ligy Georgese Mandjecka. V kádru navíc stále má i Lukáše Váchu, který je však momentálně zraněný.

Byť je Mavuba původem z Angoly, má francouzský pas a také třináct startů za francouzskou reprezentaci. Před třemi lety byl dokonce na mistrovství světa v Brazílii, kde odehrál pětadvacet minut v utkání s Hondurasem. Od té doby za reprezentaci nenastoupil.

Zkušený středopolař naopak zasáhl do 426 utkání francouzské ligy v dresech Bordeaux a Lille, kde působil posledních devět let a smlouvu měl ještě na další dva roky. Krátce si odskočil také do Španělska, jenže ve Villarrealu se neprosadil a v La Lize nastoupil jen šestkrát. Proto se po půl roce vrátil zpátky do Francie.

Tam získal s Lille mistrovský titul, pohár i superpohár. S Bordeaux slavil vítězství v Ligovém poháru.

„Teď přicházím do země, kde mají všichni rádi fotbal. Stěhuji se sem s rodinou a těšíme se na život ve velkém městě,“ řekl nový fotbalista Sparty, jehož cena se podle odborného webu transfermarkt.de pohybuje okolo milionu eur (přes 26 milionů korun).



Kádr Sparty se tak přes léto dál zásadně mění. Trenér Andrea Stramaccioni si kromě řady zahraničních spolupracovníků - například z Řecka či Chorvarska - přivedl hráče ze Slovenska, Srbska, Bosny, Rakouska, Izraele, Turecka, Kamerunu a nyní z Francie.

„Jsem nadšený, že se mohu stát součástí tohoto projektu. Jsem rád, že o mě klub i trenér projevili zájem. Je důležité vědět, že tu se mnou počítají. Jsem poctěný, že Sparta ukázala právě na mě,“ dodal nový třiatřicetiletý záložník.

Klíčové je teď pro italského trenéra, aby mužstvo vyladil na příští čtvrtek, kdy Sparta vstoupí do třetího předkola Evropské ligy na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad.