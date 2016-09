Bída v koncovce i herní nadšení. Máme se od čeho odrazit, říká Krejčí

Neproměněné šance.

Nebylo nikdo z národního mužstva, kdo by bídu v zakončení nezmínil. Nešlo se tomu vyhnout.

„Šancí jsme si vypracovali poměrně dost. Ale ta koncovka,“ ulevil si záložník Boloni. „Měli jsme tam dobré věci, ale nebyli produktivní.“

On sám měl dvě. V 76. minutě stačilo umístit míč, který mu přiletěl přímo na hlavu. „Tohle mrzí hodně. Jednoznačně jsem to měl dát. Měl jsem dost času, chtěl jsme to trknout na zadní tyč, ale málo jsem to líznul.“

Minutu před koncem střílel z otočky a taky těsně vedle. „Myslím si, že jsem to udělal dobře a rychle. Ale bohužel, šlo to vedle.“

I proto Česko začalo boj o mistrovství světa nevábnou remízou proti soupeři, s kterým se nejspíš bude prát o druhé místo ve skupině za favorizovaným Německem.

Jen vítěz na šampionát 2018 do Ruska půjde přímo, druhý v pořadí má naději na baráž. „Uvidíme, jestli nám dva ztracené body se Severním Irskem budou chybět. Šance jsme si vytvářeli, ale nedali nic. V každém zápase je základ úspěchu je proměnit,“ zdůraznil Krejčí.

Němci vyhráli první zápas v Norsku jasně 3:0 a začátkem října jsou v Hamburku soupeřem Čechů.

„Němci jsou jednoznačným favoritem skupiny. Ale to byli v minulé kvalifikaci i Nizozemci a pak skončili čtvrtí. Hrát se dá s každým. Ale samozřejmě si uvědomujeme, že kvalita Němců je nesporná a obrovská,“ poznamenal Krejčí.

Když Češi naposled nastoupili v Německu, v kvalifikaci o Euro 2008 v Mnichově nečekaně triumfovali 3:0.

„Čeká nás hodně náročný zápas s výborným soupeřem. Proti Irům jsme to odjezdili, dali do toho všechno, šli naplno. Máme se od čeho odrazit,“ řekl Krejčí.