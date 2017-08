Koubek chytal za Spartu nejspíš naposled. Odletěl na testy do Rennes

Jestli to bylo Koubkovo loučení se Spartou, tak mu ho spoluhráči otrávili. Po bezkrevném výkonu a bezradné hře podlehli poslednímu mužstvu tabulky 0:2.

Jediný Koubek nezklamal, mužstvo v prvním poločase podržel a za inkasované branky nemohl. V neděli podle informací iDNES.cz odletěl do Francie, v pondělí tam absolvuje zdravotní prohlídku.

Pokud všechno dobře dopadne, Sparta by za reprezentačního brankáře měla dostat přibližně 60 až 80 milionů korun.

„Nebylo by fér, abych to řešil bezprostředně po zápase,“ reagoval Koubek v sobotu kráce po utkání v Brně na dotaz reportéra O2TV Sport. „Uvidíme, co přinesou další dny. Teď není vhodné, abych něco prezentoval.“

Sparta hradeckého odchovance získala v létě 2015 po mistrovství Evropy do 21 let v Česku, kde byl jedničkou a dostal přednost před Jiřím Pavlenkou.

Ale Sparta si Koubka nenechala, poslala ho na roční hostování do Liberce, kde se parádně předvedl a loni v létě se vrátil do Sparty. Začal jako náhradník, ale krátce po startu sezony si vybojoval místo jedničky.

I letos po příchodu italského trenéra Andrey Stramaccioniho se posadil na lavičku, ale po nepřesvědčivých výkonech Martina Dúbravky se opět stal číslem jedna. Odchytal vítězné zápasy v Mladé Boleslavi a doma se Slováckem (oba 1:0), v Liberci chyboval (1:1). O duelu v Brně už řeč byla.

„Bylo to velké zklamání. Do zápasu jsme špatně vstoupili. Mysleli jsme si, že si to oťukáme, odehrajeme a Brno se porazí samo. Z první standardky udeřili, pak se zatáhli, víc si věřili a dali druhý gól, který nás zlomil,“ říkal Koubek.

Sparta je ve velmi špatné situace, podle projevu na hřišti je mužstvo v rozkladu, neví, co hrát. Stramaccioni je u týmu dva a půl měsíce, ale zatím s ním vůbec nic nesvedl. Matné výkony, vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu, blamáž v Brně.

Koubek nemusí být sám, kdo v nejbližší době z klubu odejde ať už na přestup nebo na hostování. Kouč po vypadnutí z pohárů avizoval, že kádr je příliš široký na to, že hraje jen českou ligu a domácí pohár.

Do Brna nenominoval mimo jiné hráče širšího kádru české reprezentace Václava Kadlec s Martinem Frýdkem. Nabídky z Lokomotivu Moskva řeší obránce Vjačeslav Karavajev, nejlepší sparťan minulé sezony. Pro Stramaccioniho je však náhradníkem. Zlín a Liberec chtějí útočníka Lukáše Juliše.