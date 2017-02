Místo Svědíka bude reprezentační dvacítku trénovat Krejčí

Trenéra Martina Svědíka, který v prosinci zamířil do Mladé Boleslavi, střídá u týmu českých fotbalistů do 20 let bývalý kouč Viktorie Plzeň Karel Krejčí.

„Jsem rád, že mohu působit u reprezentačního výběru. Považuji takovýto post, ať jde o jakoukoli věkovou kategorii, za určité vyznamenání. Proto jsem přivítal, že se po několika měsících opět vracím k práci pro asociaci,“ uvedl na oficiálním webu FAČR Krejčí. V minulé sezoně Krejčí dovedl Plzeň k mistrovskému titulu a se západočeským týmem vytvořil 16 výhrami za sebou nový ligový rekord. U národního týmu Krejčí působil jako asistent trenéra Pavla Vrby a spolu s ním skončil po loňském neúspěšném mistrovství Evropy ve Francii. Osmačtyřicetiletý kouč působil u mládeže v Českých Budějovicích, Příbrami a Plzni dohromady deset let. „Je to práce s mladými hráči, ale s tím mám velké zkušenosti a myslím, že mohu říci i výsledky. Ať už v Příbrami nebo v Plzni. Podařilo se tam vychovat řadu hráčů pro vrcholový fotbal a někteří se dostali až do reprezentace,“ dodal Krejčí.