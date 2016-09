Kapitán Suchý: Minule vyšel start skvěle, snad to bude pokračovat

V předchozí kvalifikaci vyšel národnímu týmu start, je to ideální scénář i nyní?

Start vyšel skvěle, snad to bude pokračovat. Myslíme na první zápas, který může být jeden z nejdůležitějších. Rozhodně chceme získat tři body.

Je kvalifikace o mistrovství světa těžší než ta o Euro?

Je to srovnatelné. Těžké, ale ne nehratelné. Všichni začínáme od nuly.

Co pro vás znamená, že povedete mužstvo jako kapitán?

Je to velká čest, moc si toho vážím. Je to zároveň velká zodpovědnost. Ale není důležité, kdo je kapitán, důležitá je týmová práce na hřišti.

On-line Sledujte utkání Česko vs. Severní Irsko v podrobné on-line reportáži.

Kam řadíte Severní Irsko výkonnostně?

Je to účastník Eura, řadíme ho vysoko. Je to adept, který se bude chtít prát o postup ze skupiny. O baráž se popere víc týmů. Mezi ty patříme i my a Irové.

Co víte o hře soupeře? Mohou vás Severní Irové něčím překvapit?

Hrají klasický ostrovní fotbal, hodně důrazu. Hodně dávají branky ze vzduchu po centrech. Spoléhají se na standardní situace. Věřím, že informací máme dost a že budeme dobře připravení.

Proti Arménii jste hráli ve vysokém tempu, nicméně každý poločas hrála jiná jedenáctka. Půjde takhle hrát celé utkání?

Chceme z toho pojetí vycházet, uvidíme, jak to vydržíme. Teď těžko říct. Ale dokázali jsme si, že to může fungovat.

V duelu s Arménií jste se ostře střetl s hvězdným Henrichem Mchitarjanem z Manchesteru United, jenž nyní možná přijde o derby proti City. Jak jste ten souboj viděl?

Neudělal jsem to schválně, bylo to rychlé a srazili jsme se. To se ve fotbale bohužel stává.