VIDEO: Takhle fandí Číňané, když dorazí fotbalová Slavia

Útulný stadionek by klubu Hainan Boying Seamen mohlo závidět i několik českých prvoligových klubů. A to se tady hraje jen třetí nejvyšší soutěž, byť i ta je v Číně profesionální.

„Zdejší areál mě hodně překvapil. Věděli jsme, že hrajeme proti týmu ze třetí ligy, a najednou přijedeme na takový stadion. Je tady super zázemí a je vidět, že tu fotbal mají rádi,“ chválil obránce Michael Lüftner po výhře 3:0. -čtěte zpravodajství ze zápasu

Přestože oba týmy potvrdily zápas až na poslední chvíli, dorazilo i dost diváků. Hlavní tribuna byla zaplněná z větší části a pár lidí sedělo i protější tribuně.

Fanoušci neúnavně podporovali svůj tým, přestože ten se většinu času bránil. Každou akci odměnili potleskem, pokřikem nebo zběsilým bubnováním.

Byli zvědaví i na Slavii. Copak asi tým z Evropy předvede? Část diváků gólům českého mužstva tleskala.

A někteří místní fandové se po zápase toužili se slávisty vyfotit. Což například dvě dívky, které ukořistily snímek s obráncem Lüftnerem, viditelně prožívaly.

„Soustředění zatím hodnotím velmi dobře. Je to něco úžasného - máme krásné počasí, super hotel, skvělé hřiště. Nemáme si na co stěžovat. Samozřejmě makáme, ale je to příjemné,“ řekl Lüftner.

Zájem byl rovněž o trenéra Jaroslava Šilhavého, kolem nějž se po zápase shromáždil hlouček čínských novinářů. Jak hodnotíte zápas? Co říkáte na sílu zdejšího týmu? Jak se vám tady líbí?

„Soupeř byl zhruba na rozmezí naší druhé a třetí ligy. Za nás si zahrály dvě jedenáctky. První půle byla taková upachtěná, v té druhé jsme si vytvořili víc šancí. Účel přípravného utkání to splnilo,“ pochvaloval si Šilhavý.

Mimochodem, je možné, že si oba soupeři zápas zopakují ještě jednou v sobotu.

