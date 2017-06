Vyšší věk posil? A proč City přivádí Alvese, oponuje ředitel Slavie

Na úterní mimořádné tiskové konferenci zazněla také otázka, jestli trojice třicátníků (nejmladšímu Dannymu je 33 let, nejstaršímu Rotaňovi 35 let) už není na konci kariéry.

„Tahle otázka by byla vhodná třeba pro zástupce Manchesteru City, který přivádí 34letého Daniho Alvese. Zajímalo by mě, co by Pep Guardiola na tuhle otázku odpověděl,“ vtipkoval Krob.

Každopádně, příchody Dannyho, Altintopa i Rotaně jsou pro českou ligu mimořádnou událostí.

„Chceme hrát v Evropě důstojnou roli a chceme se posunout dál. Musíme přivést hráče, kteří nám v tom mohou pomoci. Jejich zkušenost bude velmi důležitá,“ pokračoval Krob.

Jak moc hraje v příchodech zahraničních hráčů do Slavie a do Sparty roli, že příští mistr by měl jít přímo do základní skupiny Ligy mistrů?

Ty největší hvězdy by sem možná nešly - sportovní stránka je pro ně velmi zajímavá. Když jsme jednali s Halilem Altintopem, tak dobře věděl, kdy se můžeme do Champions League dostat. A když se k tomu během rozhovoru třikrát vrátí, že by chtěl hrát s těmi nejlepšími, tak tu hráčovu motivaci vnímáte. Takže tohle hrálo, řekl bych, velkou roli.

Přichází i mladí hráči pro budoucnost - Trubač z Hradce, Chaluš z Příbrami nebo Panák z Příbrami. Zůstanou?

Součástí dohody s Karvinou je, že tam Filip Panák zůstane ještě během podzimní sezony. Co se týče Daniela Trubače, tak musíme nejdříve dotáhnout jeho přestup. Kdyby se neprosadil do kádru, tak bychom mu hledali herní vytížení. A u Matěje Chaluše, tak spíš počítáme s tím, že ho hned uvolníme někam na hostování.

V kádru jsou i mladší hráči jako 19letý chorvatský útočník Petar Musa z NK Záhřeb nebo 21letý kamerunský obránce Olivier Kingue.

Snažíme se hledat mladé hráče ještě předtím, než se stanou hvězdami. Musa a Kingue jsou takovými příklady. I když nikdo negarantuje, že se těmi hvězdami jednou doopravdy stanou... A přivádět chceme ještě mladší hráče ze zahraničí, třeba už v dorosteneckém věku.

Musa a Kingue v kádru asi nezůstanou, že?

U nich je situace trošku jiná.. Protože jsou to cizinci, tak jejich adaptace bude probíhat jinak než u českých hráčů. Chceme, aby půl roku zůstali v naší juniorce s tím, že trénovat budou i s áčkem. A v zimní přestávce se rozhodneme co a jak dál.

Na jakém trhu budete mladé hráče skautovat?

Přirozeně je to Slovensko, ale díváme se i do Polska, Rakouska nebo na Balkán.

V áčku jsou jen tři odchovanci - Jaromír Zmrhal, Tomáš Souček a Martin Berkovec. Kdy se to změní díky lepší práci s mládeží?

Často posloucháme, jak by bylo fajn to postavit na odchovancích. Já s tím souhlasím a chci, aby tady odchovanci hráli. Ale když áčkový dorost, tedy tým do devatenácti let, byl v předminulé sezoně skoro na sestup, tak je nepravděpodobné, že ti kluci budou v juniorce vynikající a brzy budou moci do áčka. To je realita. Změny v mládeži ponesou ovoce v řádu několika let. Ale i teď v slabších ročnících máme hráče, u kterých vnímáme potenciál. Někteří z nich teď půjdou hostovat do druhé ligy.

Odejít by mohl také brankář Martin Berkovec, že?

Evidujeme na něj poptávku z různých zemí, i z Česka. Pravda je, že ještě není nic podepsáno. Rozhodne se v nejbližších dnech.

A co hostování útočníka Micka van Burena? Je něco nového?

Varianta hostování je stále na stole. Do konce týdne se to rozhodne.

Jak do dopadne s Ginem van Kesselem?

Je o něj zájem z více klubů. Jednou z variant je hostování ve Zlíně.