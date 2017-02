Fotbalové nepřátelství v Dortmundu. Prasata, svítilo na transparentech

Síla z největší tribuny v Evropě nevycházela ze zpěvu chorálů a z řevu, ale z nápisů. Proslulá Südtribüne s pětadvaceti tisíci fanoušky se ukázala také v jiném světle.

Ne, nebylo to překvapení. Kdekoli se Lipsko v současném bundesligovém ročníku představil, tam se dočkal opovržení, odsouzení. V Dortmundu nepřátelská atmosféra vůči klubu „zbohatlíků“ gradovala.

Lipsko je nejméně oblíbeným týmem bundesligy. Klub bez minulosti, založený v roce 2009, si v prvním roce mezi elitou drze vyskakuje.

Jednu dobu byl i v čele tabulky, po devatenácti kolech je druhý se čtyřbodovou ztrátou na Bayern, ale s osmibodovým náskokem na čtvrtý Dortmund. A to ještě sobotní vzájemné utkání, které Dortmund vyhrál 1:0, rozdíl snížilo.

Už v zářijovém duelu v Lipsku byly problémy se vstupenkami pro fanoušky Dortmundu, šéf BVB Hans-Joachim Watzke dokonce řekl, že RB Lipsko bylo založeno (v roce 2009) jen proto, aby se prodalo víc plechovek energetického nápoje.

Majitelem klubu je Dietrich Mateschitz, spoluzakladatel Red Bullu. Jelikož v Německu nesmí být v názvu sponzor, oficiálně se jmenuje RasenBallsport, zkráceně RB.

Klub má nádherný stadion pro téměř 45 tisíc diváků, v týmu není žádná výrazná hvězda, v Německu je chválen za hru i výsledky. Jenže obdiv konkurentů si nezískal.

V Dortmundu však překvapilo, s jakou nenávistí se Lipsko setkalo. O to víc, že šlo o souboj dvou špičkových mužstev.

Když jeho fanoušci přicházeli ke stadionu, místní je sprostě uráželi. Reportéři popisují, že nadávky směřovaly i na děti. Jinde to bylo ještě horší, podle očitých svědků byli hostující příznivci napadeni kameny či láhvemi. Do Dortmundu jich dorazilo na osm tisíc. Musela zasahovat policie, čtyři příslušníci pořádkových sil byli lehce zraněni.

Pro fotbalové Německo to jsou zprávy, které znalo z událostí před dvaceti a více lety. „Kdo vyjadřuje názory pomocí násilí a urážek místo argumentů, nebude součásti rodiny BVB,“ píše se v prohlášení, které podepsali nejvyšší dortmundští představitelé Watzke a prezident Reinhard Rauball.

Německá fotbalová asociace oznámila, že zahájí vyšetřování incidentů, ale jak připomíná tisková agentura DPA, zaměří si spíš na transparenty v hledišti. Její pravomoci do ulic kolem stadionu nesahají.

Watzke nyní v Německu čelí obvinění, že jeho kritický názor na RB Lipsko nenávist podnítil. Dost se to řeší.

Šéfa Dortmundu se zastal jeho kolega ze Schalke, Christiana Heidela nikdo nemůže podezírat ze velkých sympatií k BVB. Vždyť v Německu neexistuje větší rivalita než Schalke vs Dortmund. „Ta obvinění jsou naprosto neopodstatněná. On nevyzval fanoušky, aby se tak chovali. On se o Lipsku nevyjádřil hanlivě, ale kriticky. A objektivní kritika tady být musí, ať už je to vůči Schalke, Dortmundu nebo Lipsku,“ řekl pro magazín Kicker.

Samotný zápas, který před 81 tisíci fanoušky po půlhodině rozhodla hvězda Aubameyang, měl mimořádně bouřlivou kulisu. Místní se shodují, že v hlučnosti předčila letošní derby se Schalke či souboj s Bayernem.

„Bylo to mimořádné, neskutečná atmosféra. Lidi nám pomohli, hnali nás k vítězství,“ řekl gólman Roman Bürki zpravodaji anglického listu The Guardian.

„Naši fanoušci nás chtějí vidět bojovat a to viděli. Jsem na náš tým hrdý,“ prohlásil trenér Thomas Tüchel. Pyšný na některé fanoušky, na nichž si Dortmund dlouhodobě zakládá, však být nemohl.