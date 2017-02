Devět měsíců po titulu dostal Ranieri v Leicesteru padáka

Účinkování v Lize mistrů rozhodně není důvodem Ranieriho konce, protože na podzim tým vyhrál skupinu a hraje o čtvrtfinále.

Jenže v Premier League je to velký malér, třináct kol před koncem je Leicester jen bod od sestupové příčky. „Je to bolestivé rozhodnutí, ale vedení klubu se domnívá, že změna na postu trenéra je nevyhnutelná,“ píše se v klubovém prohlášení, které zveřejnila anglická média.

Leicester City po 25 kolech v posledních dvou sezonách 2015/2016: 1. místo, 53 bodů, 15 výher, 8 remíz, 2 prohry, skóre 47:27 2016/2017: 17. místo, 21. bodů, 5 výher, 6 remíz, 14 proher, skóre 24:43

Leicester byl mistrem, přestože před minulou sezonou měl roli outsidera, soutěž vyhrál o deset bodů. A Ranieri byl strůjcem senzace.

„Bezesporu zůstává nejúspěšnějším trenérem klubu všech dob. Nicméně výsledky v letošní sezoně ohrožují záchranu v Premier League,“ uvedlo vedení Leicesteru.

„Po tom všem, co Claudio Ranieri pro Leicester City udělal, je jeho odvolání nevysvětlitelné, neodpustitelné a velmi smutný,“ řekl bývalý slavný anglický reprezentant Gary Lineker, který za Leicester hrával.

Přitom ještě před měsícem mu vyjádřilo maximální podporu.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme za sedm let, co jsme v klubu, museli udělat. Ale naší povinností je nadřadit klubové zájmy nad osobní pocity bez ohledu na to, jak jsou silné,“ sdělil viceprezident Aiyawatt Srivaddhanaprabha a thajský miliardář.

„Nečekali jsme, že výsledky z minulé sezony by se mohly opakovat i letos. Naším cílem byla záchrana a cítíme, že změna trenéra je nutná k tomu, abychom toho dosáhli.“