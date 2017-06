Sparta podepsala rakouského Kollera, posilou je dvoumetrový Janko

Do české ligy přichází vyhlášený kanonýr, jehož největší předností je hra hlavou. Bez čtyř centimetrů dvoumetrový útočník hrál v uplynulé sezoně za Basilej.

„Jdu to týmu, jehož trenér má ambice a jasnou vizi. Chci samozřejmě vyhrát pro Spartu titul,“ řekl Janko.

Góly, góly a zase góly. Dával jich mraky, naposled jich dal ve čtyřiadvaceti zápasech za Basilej třináct. Nejlepší formu měl před osmi lety v Salcburku, 34 zápasů, 39 branek.

Mimochodem, když kdysi na Janka v národním mužstvu hodně spoléhal český kouč Karel Brückner, přezdívalo se mu rakouský Koller, podle vynikajícího útočníka z Česka.

A teď jeden negativní fakt, za necelé tři týdny mu bude už čtyřiatřicet.

Přesto Janko dál patří do rakouské reprezentace. V úterý si ze srazu „odskočil“ do Prahy, aby si prohlédl zázemí na Letné a podepsal smlouvu. Poté odletěl zpátky do Vídně, kde se spoluhráči připravuje na víkendovou kvalifikaci v Irsku.

Pět let hrával za Salcburk, dvě sezony strávil v Twente Enshede, byl dokonce v Portu. Tam a poté i v Trabzonsporu se mu už příliš nedařilo. Kariéru oživil v ročníku 2014/2015 v Sydney, poslední dva roky strávil v Basileji po boku českých reprezentantů Tomáše Vaclíka a Marka Suchého.