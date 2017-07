Nový kapitán hradeckých fotbalistů ujišťuje: Víme, do čeho jdeme

To se nyní odrazilo i v tom, že hradecké mužstvo do nové sezony povede jako kapitán. „Je to hodně o odpovědnosti, ale to je asi jedna z mých předností,“ komentoval svoji novou roli brankář, který v minulé, prvoligové, sezoně v hradecké brance nechyběl ani jedinou minutu.

Je to pro vás hodně velká změna?

Neřekl bych, pro mě se tak moc nemění, budu to mít stejně navázané na to řídit mužstvo před sebou, což jako brankář stejně dělám.

Není pro brankáře někdy těžší být v roli kapitána, když není úplně uprostřed dění na hřišti?

V tom bych problém neviděl, ostatně nejsem zdaleka sám, kdo jako brankář kapitána dělá. A v sestavě bude dost zkušených borců, na které rozhodčí dají a kteří případné problémy na hřišti vyřeší.

Hradec kapitána v minulé sezoně volil, jak to bylo letos?

Také tak.

Jak volba dopadla? Kdo byl za vámi?

Měli jsme to těsně s Milanem Černým, ten je tak mým zástupcem.

Hradec na jaře sestoupil a v tom případě bývá tým řazen k favoritům na postup. Je to i úkol od vedení?

Tohle takhle neproběhlo, ale všichni vědí, o co se hraje. Mohu mluvit za kabinu a tam se všichni chtějí vrátit. Většina hráčů první ligu zažila a znají ten rozdíl. Na druhé straně druhá liga je nevyzpytatelná, bude hodně vyrovnaná, týmy si jsou dost podobné, bude to hodně o bojovnosti. Všichni ale víme, do čeho jdeme.