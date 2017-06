Mám rád velké výzvy, těší se do Baníku nový trenér Kučera

Začínat v Baníku, to je velká výzva, že?

Přesně tak. A velké výzvy mám moc rád. V profesionálním fotbale jsem dlouho, i když déle jako hráč než jako trenér, ale určité zkušenosti mám. Poznal jsem hodně lidí, plno různých typů klubů, manažerů a trenérů. Někdo možná řekne, že jsem rychlokvaška, někdo zase uzná, že už nastal čas. Já jsem si to takhle vyhodnotil. Navíc mě potěšilo, že o mě měly zájem tři ligové kluby. Možná to byla odměna za práci, kterou jsem odváděl ve Znojmě.

Stály o vás Zlín a Jihlava. Nepřesvědčily vás?

Ve Zlíně jsme měli jednu schůzku. Jednalo se o složení realizačního týmu a myslím si, že to ztroskotalo na tomhle. Apeloval jsem, že bych si přivedl dva asistenty, ale bylo to formou oťukávání. Takhle to bývá. Dlouho jsem byl v jednání s Jihlavou, i úplně konkrétně, pak přišel Zlín a úplně naposledy Baník. A nakonec dopadl právě Baník.

Zlín vás neutáhl ani na Evropskou ligu, kterou bude hrát?

To bylo lákavé, samozřejmě, ale jak říkám, bylo to jen takové oťukávání. Nejednali jsme konkrétně. Nedostalo se to do fáze jako s Jihlavou nebo s Baníkem.

Co tedy nakonec rozhodlo pro Baník?

Baník je pro mě velká značka, nemusím ani říkat, že to, co dělá Baník, je tradice. Stadion bývá pořád plný a doufám, že bude i v první lize. Klub se dostal ze zlých časů a věřím, že v budoucnu přijdou lepší časy. Tohle mě lákalo. Klub teď hrál druhou ligu, takže mužstvo celkem znám. Vyhodnotil jsem, že Baník je pro mě správným týmem.

Říkáte, že mužstvo znáte. Budete ho chtít doplnit?

Každé mužstvo potřebuje po postupu posílit a musí přijít nové tváře. A to i v tomto případě. Na druhou stranu nechci mužstvo hanit - když postoupilo, určitou kvalitu má. Má talentované hráče. Ale je třeba to doplnit a taky se podívat na hráče, kteří se budou vracet z hostování, a potom si udělat nějaký obrázek, o koho budeme mít zájem.

Které posty byste posílil?

Chceme někoho do útočné fáze, útočníka potřebujeme. Posílit by nás měl i střední obránce, střední záložník a beru i krajního záložníka. Chci vytvořit silnou osu týmu, což je pro tým důležité.

Hodně se mluví o Milanu Barošovi, který je jako vy z Vigantic.

Každý Ostravák by ho v Baníku chtěl vidět. Já i jako jeho kamarád a spoluobyvatel z jedné vesnice bych chtěl, aby přišel, a ne jen kvůli tomu, že Baroš je velké jméno, ale kvůli tomu, že na konci sezony předváděl výborné výkony. Má ještě co nabídnout. A bylo by nejlepší, když kariéru načal v Baníku, aby ji tam i ukončil. S Milanem si telefonujeme skoro každý den, lanařím ho a lákám. Největší problém je, že Milan má rodinu v Praze, dva kluky, kterým se věnuje. Toho se nechce vzdát. Věřím, že ten rok nějak překlene a najdeme společnou cestu.