Trenér Kučera je žádaný, zatím však váhá. Ve hře jsou tři týmy

„Při výběru si chci zachovat chladnou hlavu, jako jsem si ji zachoval až doteď,“ vzkázal třiačtyřicetiletý rodák z Vigantic, obce, která se nachází ve Zlínském kraji.

Je pravda, že jste dostal nabídku z Jihlavy, Zlína a Ostravy?

Jde o choulostivou věc, takže bych si jména těch klubů nechal pro sebe. Každopádně jednání probíhají, a jelikož ve středu odlétám na dovolenou do Egypta, rád bych svoji budoucnost vyřešil během úterka.

Co si tak říkáte, když o sobě čtete články, které vás už s „určitostí“ posílají do konkrétního týmu?

Zasměju se. Je krásné, jak někdy novináři spekulují, ale pro mě je důležité zachovat vůči klubům mlčenlivost. Jak už jsem řekl, je to choulostivá věc a já respektuju jejich přání. Každopádně musím přiznat, až do konce uplynulého týdne jsem všechno řešil formou oťukávání, sondování. Úplně konkrétně jsem se s žádným klubem nebavil. Teď už jde ale do tuhého.

Minulý týden jste nicméně přiznal, že vás na jaře oslovila Jihlava. Ještě předtím, než nakonec tým převzal Josef Jinoch. Figuruje FC Vysočina v nabídkách také nyní?

(po chvilce váhání) No, je to tak.

Jména zbývajících klubů, s nimiž jednáte, říct nechcete. Můžete aspoň prozradit, jestli jde opravdu o tři zájemce?

Ano, jsou tři. A se všemi se nyní budeme bavit o možnostech kádru, výběru realizačního týmu či o délce kontraktu.

A vnitřně už se k některému návrhu přikláníte víc?

Vnitřně u mě budou rozhodovat takové okolnosti, jako je třeba právě výběr realizačního týmu.

Určitě jste si všechny tři kluby pořádně prostudoval, co konkrétně by vás lákalo na Jihlavě?

Na všech třech mě láká vidina první ligy.