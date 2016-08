Boleslavská kletba. Rada je dalším z fotbalistů, které zradilo koleno

Boleslav je snad v téhle disciplíně světovým rekordmanem. Nejnovějším přírůstkem do téhle rodiny smolařů se stal klíčový muž letošní sestavy Jakub Rada.

V ligovém střetnutí proti Hradci po nenápadném zákroku protihráče upadl a výraz v jeho tváři dával ihned jasně najevo, že je zle.

Koleno!

Doufal, že to nakonec nebude tak zlé. Že třeba vynechá pár měsíců, ale na jaře bude zpátky na trávníku. Jenže zranění čerstvého reprezentanta vážné je: přetržený zkřížený vaz ho zřejmě vyřadí až do konce stávající sezony.

„Potvrdila se ta nejhorší možná diagnóza. Vaz je přetržený, takže ho čeká operace. Musí se však počkat, až splaskne otok,“ prozradil tiskový mluvčí boleslavského klubu Jiří Koros. „U těchto zranění je léčba kolem osmi měsíců, takže očekáváme, že se zapojí nejdříve do letní přípravy na příští sezonu,“ dodal Koros.

Devětadvacetiletý Rada se zranil v poslední minutě prvního poločasu utkání s Hradcem Králové. Při snaze o kličku se skácel na trávník a hřiště opustil na nosítkách. Kvůli zranění přišel i o sraz národního týmu pod novým trenérem Karlem Jarolímem.

Mladá Boleslav ztratila jednoho z klíčových hráčů. Trenér Leoš Kalvoda hned naznačoval, že bude s vedením klubu shánět náhradu. „Je to pro nás velké oslabení. Máme tu místo něj Jirku Valentu, ale jinak už nikoho. Hned jsme se bavili, že by to chtělo někoho přivést,“ řekl Kalvoda.

Kromě Valenty jsou v kádru Mladé Boleslavi defenzivněji ladění střední záložníci Laco Takács, Ondřej Kúdela a Adam Jánoš. Ani jeden z nich však nedisponuje podobně kvalitní rozehrávkou a kopací technikou.

„Rada je velice kvalitní hráč, na němž hra Boleslavi stojí. V posledních měsících měl navíc velice dobrou formu,“ řekl na adresu hráče Karel Jarolím, když ho povolal do národního týmu.

Vážné zranění kolen v nedávných letech přibrzdilo také kariéry Jana Chramosty, Lukáše Magery, Ivo Táborského, Adriana Rolka, Michala Smejkala, Lukáše Hůlky, Lukáše Opiely, Ondřeje Zahustela či Tomáše Janíčka.

To je skutečně neuvěřitelný výčet fotbalistů, kteří museli v posledních šesti letech opustit na dlouhou dobu boleslavskou sestavu kvůli vážnému zranění kolena.

Skončí tahle kletba?