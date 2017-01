Petřkovičtí fotbalisté přejí Puškáčovi, aby se prosadil v Opavě

Trenéři Hlučína a Petřkovic by mohli hořekovat nad ztrátou opor, leč petřkovický Roman Hulva tvrdí: „Přejeme Davidovi, aby obstál a angažmá v Opavě dostal.“ Vážně?

„Kluby ve třetí lize by měly připravovat hráče na profesionální fotbal,“ dodal Hulva. „Po tom, co měl David problémy s kolenem, mu dal šanci Martin Špička v Petrovicích a my jsme si ho vytáhli o soutěž výše. Je jen dobře, že teď upoutal lidi z druhé ligy.“

Hulva je přesvědčený, že práce klubu má smysl, pokud se z něj jednou za půl roku či za rok posune hráč do profesionálního fotbalu. Obavy, že by Puškáče nenahradili, nemá.

„Na příležitost čeká Kuba Ptáček,“ zmínil Hulva třiadvacetiletého útočníka. „V přípravě dostane prostor přesvědčit nás. K tomu máme v záloze Milana Halašku a do přípravy s námi jde opavský Martin Neubert, který byl v Kroměříži.“

Jak vidí David Puškáč šanci chytit se v Opavě? „Nemají špatný útok, ale trenér asi chce posílit konkurenci, nějaký záměr má,“ řekl útočník. „Uvidíme, co v zápasech, na nich bude hodně záležet. Po třech týdnech všechno vyhodnotíme a pak se ukáže, zda mě trenéři budou chtít, nebo ne.“ První zápas čeká Opavu v sobotu na hřišti Zlína. Pak ji prověří Senica. Oba to jsou prvoligové kluby. Pro Puškáče by to neměl být velký skok, neboť druhou ligu okusil v Karviné a brzy na to nakoukl i do té první v Olomouci.

„Od toho, co jsem si zkusil obě nejvyšší soutěže, uběhla už nějaká doba, to mi bylo šestnáct a sedmnáct let, kdy si mě do Olomouce vybral trenér Kalvoda, který mě znal ještě z Karviné. Nevím, nakolik se ligy za tu dobu změnily,“ upozornil David Puškáč.

Jeho kariéru zbrzdil úraz kolena. „No, těch věcí bylo více, ale vliv na to mělo i to zranění,“ usmál se Puškáč. Jaké další věci měl na mysli? „To bych moc nerozvíjel. To víte, mládí...“ Takže fotbalu nedával to, co by měl? „I tak se to dá říct.“ Puškáč začínal jako záložník.

„Po zranění jsem šel do Petrovic a tam měli nedostatek útočníků,“ popsal změnu postu. „Trenér Martin Špička mi oznámil, že nikdo jiný není, a tak půjdu na hrot. Moc rád jsem nebyl, bojoval jsem s tím, ale ukázalo se, že je to asi post pro mě, a už jsem se na něm zabydlel.“

Karvinou, v níž začínal, bere jako uzavřenou záležitost. „Smlouvu tam už nemám, ale pokud by mě nějaký klub chtěl na přestup, musel by se s Karvinou domluvit na odstupném, zaplatit tabulkovou hodnotu.“

Petřkovické víc než Puškáčův odchod trápí možná ztráta stopera Martina Honiše. Ten je hráčem Baníku a je na zkoušce ve Vítkovicích. „To je pro nás mnohem zásadnější věc, protože musíme do stoperské dvojice najít někoho ke Zdenovi Staňkovi,“ uvedl Roman Hulva. „Pokud to zdravotně zvládne Radim Wozniak a jeho koleno vydrží, nemuseli bychom nikoho zkoušet, protože víme, co v něm máme.“